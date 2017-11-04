Фотофакт: Главный белорусский чиновник, ответственный за кино, таскает сумки за российским режиссером 7 4.11.2017, 22:09

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Александр Рыдван

Чиновники встречали Владимира Меньшова на вокзале.

Гостем кинофестиваля «Лістапад» стал российский режиссер Владимир Меньшов. На сцене ему вручили приз от Лукашенко «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве», пишет nn.by.

Примечательно, что когда Меньшов приехал в Минск, чиновники встречали его на вокзале. Как следует из телесюжета на ОНТ, начальник управления по кинематографии Министерства культуры Беларуси Александр Рыдван даже тянул сумки российского гостя.