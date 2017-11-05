Видеофакт: В авиарейс вышел самый огромный пассажирский самолет в мире 17 5.11.2017, 19:49

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Airbus А380 превзошел по своим масштабам даже Boeing 747.

Airbus А380 - широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный реактивный пассажирский самолёт, созданный концерном Airbus S.A.S. (ранее Airbus Industrie) - крупнейший серийный авиалайнер в мире (высота 24,08 метра, длина 72,75 метра, размах крыла 79,75 метра), пишет topvideo.life.

В этот самолет вмещается 525 пассажиров - в салоне трех классов, и 853 человека - в одноклассовой конфигурации.

Такая «птичка» может совершать полет на расстояние до 15 400 км. Еще одна модификация этого самолета - грузовая. Здесь можно перевозить до 560 тонн груза!

Этот авиалайнер стал самым огромным самолетом в мире. При этом он превзошел по своим масштабам даже Boeing 747, который до этого времени считался самым вместимым самолетом в мире (перевозит до 525 пассажиров за один раз).