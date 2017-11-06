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В Березовке к памятнику Ленину принесли венок с черепами

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  • 6.11.2017, 13:29
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Местные активисты «отметили» день октябрьской революции.

«Принесли венок, чтобы напомнить о тех миллионах людей, которых большевики убили», - рассказал «Радыё Свабодзе» о поступке местный активист Витольд Ашурок. Сам он уже собрал рюкзак, имеет при себе паспорт и сигареты, так как знает, что за такое может быть наказан.

Венок активисты купили в магазине. «Посчитали, что цветы для такого палача - слишком, поэтому цветы состригли. Прикрепили изображения черепов и надпись «Гори, палач, в аду». Добавили немного колючей проволоки, чтобы было красочно. Колючая проволока - это символ большевизма», - рассказывает Ашурок. Оставили возле памятника и традиционные для такого места гвоздики.

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Витольд Ашурок говорит, что сейчас в Березовке к памятнику Ленину не приходят, а «проходят». Вспоминает, как бабушка рассказывала ему, что раньше этот памятник состоял из двух человек: Ленина и Сталина. Сталина позже убрали, а Ленин остался.

Вітольд Ашурак

Еще школьником Витольда водили к памятнику. «В последнее время он стоит заброшенный. Облез весь, стоит, как в чесотке. Такое ощущение, что скоро его снимать. Ведь он уже не выполняет ту функцию, которая ему предназначалась», - говорит активист.

По словам Ашурка когда они проверили место через полчаса, венка возле памятника уже не было.


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