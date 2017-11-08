«Стена Щеткиной» войдет в документальный фильм о минском «ЖЭС-арте» 3 8.11.2017, 21:02

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Стена министра труда с надписью «Это я придумала налог на безработицу» войдет в фильм режиссера Максима Шведа.

"Стена Щеткиной", на которой весь 2017 год появлялся социальный стрит-арт, войдет в документальный фильм о минском "ЖЭС-арте". Режиссер Максим Швед снимает фильм о Минске как о галерейном пространстве, где авторами произведений искусства являются работники ЖЭСов, которые закрашивают граффити и другой стрит-арт, передает euroradio.fm.

Фото: Алексей Карпеко

"Фильм будет о том, как этот "фупрематизм" появляется, кто закрашивает, об атмосфере города и этих рисунков, — объясняет режиссер Максим Швед. — Кроме этого, мы снимаем, как в рамках пленэра Захар Кудин копирует на холст созданные на стенах Минска коммунальными службами "произведения ЖЭС-арта", а после делает из них выставку".

ЖЭС-арт — результат борьбы коммунальщиков с тегами, надписями и рисунками, когда их закрашивают разноцветными прямоугольниками. Это один из символов цензуры общественного пространства. В современном белорусском искусстве он также известен как "фупрематизм". Это явление уже давно привлекает внимание культурологов, городских исследователей, профессиональных фотографов и документалистов. О "ЖЭС-арте" делают выставки, пишут аналитические статьи, делают фотопроекты.

Фото: Алексей Карпеко

"Завтра, 9 ноября, будет открытие выставки Захара Кудина "Открытое полотно" в пространстве ОК16 на улице Октябрьской, — продолжает режиссер Максим Швед. — Эта выставка также войдет в наш фильм, будет ее естественным продолжением. На выставку вход свободный".

"Стена Щеткиной" стала "мироточить" в начале 2017 года. Сначала на ней появился портрет тогдашнего министра труда Марианны Щеткиной с надписью "Это я придумала налог на безработицу" (отсюда и "стена Щеткиной"). После на ней появлялись и другие граффити, но все они уничтожались сотрудниками ЖЭС.