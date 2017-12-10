Зарплаты блокчейн-специалистов в Швейцарии выросли до $180 тысяч в год 4 10.12.2017, 17:05

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А начинающие разработчики искусственного интеллекта зарабатывают до $500 тысяч.

В Швейцарии зарплаты блокчейн-разработчиков выросли до $180 тыс. в год. Рост спроса на работников в этой области связан с тем, что страна стала одним из главных центров для компаний, осуществляющих выход на ICO, пишет Business Insider, пишет hightech.fm.

Томас Бертани, генеральный директор швейцарской компании Eidoo, рассказал Business Insider, что зарплаты разработчиков, обладающих опытом применения блокчейн-технологий, составляют сегодня от $120 до $180 тыс. в год. «Во-первых, очень трудно найти высококвалифицированных опытных разработчиков в этой области, — говорит Бертани. — Во-вторых, Швейцария — это одна из самых дорогих стран на Земле».

Оливер Буссманн, президент швейцарской Ассоциации Crypto Valley, в которую входит более 100 компаний и частных лиц, подтвердил, что оценки зарплат совпадают с реальным положением дел. На сегодняшний день в блокчейн-стартапы через ICO было инвестировано более $3 млрд. Но регулирующие органы во многих странах пытаются запретить новую форму привлечения средств, так как она находится вне правового поля и не поддается регулированию. Китай запретил проведение ICO полностью, а в США и Великобритании инвесторов регулярно предупреждают о возможных рисках.

Швейцария же традиционно играет роль финансовой тихой гавани. На этот раз она приглянулась организаторам ICO. «Перед выходом на ICO в Швейцарии вы просто показываете регуляторам свой проспект эмиссии, и они либо одобряют его, либо нет», — говорит Бертани.

Даже начинающие разработчики ИИ зарабатывают до $500 тысяч в год. Крупнейшие технологические компании делают ставку на искусственный интеллект, разрабатывая голосовых помощников и беспилотные автомобили. Однако специалистов в области искусственного интеллекта не хватает. Чтобы заполучить их, IT-гиганты готовы выплачивать даже начинающим разработчикам нейросетей суммы, поражающие воображение. Как ни странно, это только увеличивает дефицит ИИ-кадров.