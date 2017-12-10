Как студенты-иностранцы горецкой академии вышли на акцию протеста 1 10.12.2017, 17:48

5,506

История одной борьбы за свои права.

Сегодня, в Международный День прав человека, мы хотим познакомить вас с одной уникальной фотографией, которая публикуется впервые. Она была сделана в самом начале 90-х в Горках. Время было голодное – сплошной дефицит, талоны. И если местные студенты академии выживали за счет подсобных родительских хозяйств, то иностранным гостям пришлось совсем плохо – полки пустовали и в спецмагазине, пишет horki.info.

В результате они устроили протестную акцию около фонтана у корпуса №10, где и был сделан этот снимок. Неорганизованность демонстрантов, возмущенные выкрики – словом, вот это все. На экстренное совещание у ректора были приглашены представители иностранных студентов. Судя по всему, вопрос решился положительно, так как продукты в их магазине вскоре появились, и больше по таким поводам иностранцы не собирались. Еще не развалившимуся на тот момент Союзу международный скандал, похоже, был не нужен.

"В группе, где я был старостой, мы нормально уживались со студентами из Конго, Мадагаскара, Боливии, Никарагуа. – вспоминает автор фотографии Александр Храмко. – Ту книгу, что на снимке, я просил найти полистать. Сказали: "Забудь. Никто тебе эту книгу не даст". Так и не пришлось ее в руках подержать".