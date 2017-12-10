Как советская пропаганда рассказывала о торговле в БССР
- 10.12.2017, 19:05
Архивные видеокадры из «коммунистического рая».
Минский супермаркет образца 1956 года, продажа товаров в кредит и распродажи прямо в цехах завода — tut.by посмотрел, как выглядела торговля в БССР более полувека лет назад.
Грязные деньги
На кинокадрах — один из новых минских магазинов без продавца. «Тут усё прадугледжана для таго, каб захаваць прадукты ад пранікнення пылу і мікробаў. Зручна і гігіенічна», — говорит голос за кадром.
Затем ради контраста на экране показывают магазин, где торгуют совсем по-другому: «Тыя жа рукі, якія бяруць хлеб, лічаць і грошы. А, як вядома, грошы бываюць у многіх руках і іншы раз вельмі забруджаных. Прадавец нават не прыкмячае, колькі ён можа разнесці розных мікробаў сваімі рукамі. Хочацца спытаць міністра гандлю рэспублікі, а ці ведае ён аб гэтых непаладках?»
Кредит на «все, что видите»
Магазин «Промтовары», о котором идет речь в видео, диктор называет «незвычайным».
— Вось напрыклад стропальшчык Міхаіл Гузуль надумаў купіць да свята новы касцюм. Касцюм нядрэнны, але кошт яго Міхаіл выплаціць у растэрміноўку, — говорит он.
— А-а-а! Тут, значыць прадаюць тавары ў крэдыт, — вторит ему женский голос.
Затем на кинокадрах показывают магазин электроники и бытовой техники.
— А што ў гэтам магазіне можна купіць у крэдыт? — спрашивает тот же самый женский голос.
— Усё, што бачыце! — отвечает мужчина за кадром.
В пример проводят рабочего Александра Петровича Соколова, который в магазин пришел со своей женой. На кадрах они вместе выбирают швейную машину.
— І думка жонкі бяспрэчна рашаючая, — говорит женский голос за кадром.
— Не спрачаюся. Тым больш, што справа ідзе пра яўна жаночую пакупку, — соглашается диктор.
— Сапраўды, продаж тавараў у крэдыт вельмі зручны і выгадны для працоўных, — резюмирует мужчина в конце видео.
Распродажа прямо на рабочем месте
«Незвычайная аб'ява з'явілася ў цэхах Гомельскага станкабудаўнічага завода імя Кірава», — так начинается репортаж. Речь идет о распродаже промышленных товаров, которые Гомельский универмаг организовал прямо в цехе завода.
— Гэта вельмі зручна: патрэбную рэч можна купіць тут, недалека ад свайго рабочага месца, — говорит голос за кадром.
Не надо рабочим волноваться и о доставке купленных товаров: «Аб гэтым паклапаціліся работнікі ўнівермага».