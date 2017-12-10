SEHA-лига: БГК имени Мешкова дома взял верх над словацким «Татраном» 10.12.2017, 21:06

Белорусские гандболисты одержали победу со счетом 32:26.

БГК имени Мешкова в родных стенах справился со словацким "Татраном" в матче СЕХА-лиги — 32:26. Брестчане уходили на перерыв при счете — 14:15, пишет pressball.by.

БГК им. МЕШКОВА — ТАТРАН — 32:26 (14:15)

БГК им. МЕШКОВА: Пешич, Мацкевич; Рутенко, Кулак, Шкуринский (3), Юринок, Никуленков (2), Стойкович (1), Шумак (2), Проданович (2), Горак (2), Разгор (5), Сельвесюк, Джорджич (9), Шилович (3), Астрашапкин (3).

ТАТРАН: Цвиткович,Чуприна; Хрстка (2), Лапайне (4), Криж, Л. Урбан (2), Пекар, Чип (4), Вучко (2), Буторац (6/1), Касал (5), Царапкин, Бабич (1).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: Вардар — 30 очков (10 игр), БГК имени Мешкова — 21 (9), Загреб — 19 (10), Целе — 17 (9), Татран — 16 (10), Горенье — 11 (8), Металург — 9 (10), Нексе — 6 (10), Динамо Панчево — 4 (9), Войводина — 3 (9).