Ольга Назарова: Наш мужской биатлон изменит только старик Хоттабыч 2 10.12.2017, 22:33

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Ольга Назарова

Бывшая белорусская биатлонистка cчитает, что мужской сборной не хватает системности.

Бывшая белорусская биатлонистка Ольга Назарова поделилась мнением о проблемах мужской сборной Беларуси, пишет «Трибуна».

«Нужно признать, что в мужском биатлоне у нас есть определенный кризис, связанный со сменой поколений. Плюсы? У нас есть молодые перспективные спортсмены.

Минус в том, что у нас до сих пор отсутствовала системность в подготовке. Они только вышли из юниоров. Чтобы вывести их на пик, необходимо пять-шесть лет плановой подготовки. За последние годы системности не было, менялись тренеры каждый год. Сейчас тренерскому штабу не позавидуешь, за полгода нельзя что-то изменить. Если только Лопухов не станет стариком Хоттабычем и не вытащит волосок из бороды.

Вообще, надо, чтобы не создавался ажиотаж вокруг мужской команды в СМИ, и не перекладывалась вина на спортсменов. Проблема достаточно серьезная. Спортсмены делают все от себя зависящее. И сейчас они готовы именно и только на те места, которые показывают», – сказала Назарова.