Корсика: на региональных выборах победили сторонники независимости 11.12.2017, 22:49

Региональные выборы на Корсике привели к власти сепаратистскую коалицию «За Корсику».

Она завоевала две трети парламентских мандатов. Коалиция объединяет партию сторонников независимости «Свободная Корсика» и сторонников автономии, партию «Создадим Корсику», передает «Радио Свобода».

Коалиция «За Корсику» требует дать региону «действительный автономный статус». Его общие черты должны быть определены в ближайшие три года, а полная автономия должна, по замыслу сепаратистов, вступить в силу через пять лет. Однако сроки и условия введения автономии еще должны стать предметом переговоров между корсиканскими властями и правительством Франции.

Выборы на Корсике завершились вечером в воскресенье, 10 декабря. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп позвонил лидеру сепаратистов Жилю Симеони и заявил о своей готовности к переговорам.

Жители Корсики впервые выбрали депутатов Единого территориального органа самоуправления 3 и 10 декабря. Нынешние выборы прошли всего через два года после предыдущих. Это связано с тем, что в результате территориальной реформы произошло слияние советов двух департаментов – Южная Корсика и Верхняя Корсика – и регионального совета.

В новом корсиканском парламенте, который начнет работу в январе 2018 года, у коалиции «За Корсику» будет 41 место из 63. У коалиции «региональных правых» «Путь в будущее» (это противники смены статуса региона) – 10 мест, у представителей местного отделения центристской партии Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» и местного отделения правой партии «Республиканцы» – по 6 мандатов.