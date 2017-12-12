СК не расследует гибель водителя: «Нет денег» 1 12.12.2017, 19:42

3,151

Владимир Малей

Пять месяцев с момента гибели водителя автолавки не движется расследование его смерти из-за отсутствия денег.

В ноябре этого года в профсоюз РЭП обратилась вдова Александра Шахрая, водителя автолавки Ганцевичского райпо, погибшего на рабочем месте от удара током. Спустя четыре месяца после смерти мужчины по месту его работы даже не был составлен акт о несчастном случае, передает praca-by.info.

С помощью профсоюза РЭП Татьяна Шахрай написала обращение в Департамент инспекции труда; вместе с правовым инспектором профсоюза РЭП по Брестской области Владимиром Малеем ходила на прием к начальнику Главного управления департамента инспекции труда.

Однако, как рассказал Владимир Малей, до сих пор несчастный случай не расследован:

– Позор: прошло пять месяцев с гибели работника! Не могут ничего сделать, потому что экспертиза не проведена. До сих пор даже не начата! Ссылаются на то, что денег нет. Мы с вдовой погибшего написали обращение в Следственный комитет Республики Беларусь, чтобы приняли меры.