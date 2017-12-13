Станет ли Корсика следующей Каталонией? Георгий Кухалейшвили, 112.ua

13.12.2017, 9:39

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Корсиканские власти создали прецедент, который не может остаться без реакции со стороны Парижа.

На территориальных выборах на французском острове Корсика с результатом 56,5% победила националистическая коалиция Pè a Corsica ("За Корсику"), куда входят партии Femu a Corsica ("Давайте сделаем Корсику") председателя исполнительного совета Корсики Жиля Симеони, которая отстаивает идею расширения автономии острова, а также партия Corsica Libera ("Свободная Корсика") председателя ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони, который поддерживает идею независимости от Франции. По итогам второго тура выборов, коалиция Pè a Corsica увеличит количество мест в ассамблее с 24 до 41 (из 63 мест) и сформирует абсолютное большинство. Второе место заняли местные независимые правые кандидаты во главе с Жан-Мартином Мондолини (18,29%, или 10 мест). Поражение потерпела корсиканская ячейка президентской партии "Вперед Республика!" Жан-Чарльза Орсуччи. Сторонники политики Эммануэля Макрона набрали 12,67% голосов (6 мест в ассамблее). Более 47% корсиканских избирателей не явились на избирательные участки (население острова 330 тыс. чел.). За правоцентристскую партию "Республиканцы" проголосовали 12,5% избирателей, и ее представители также получат шесть мест в ассамблее Корсики. Сепаратистская партия Rinnovu Naziunale ("Национальное возрождение"), "Компартия Франции" и ультраправый "Национальный фронт" в ассамблею не прошли.

Националистическая коалиция "За Корсику" празднует победу на территориальных выборах

Фото: AFP

Корсика имеет особый статус территориальной общности с 1982 г. Ассамблея Корсики, в отличие от ассамблей других 17 регионов Франции, обладает не только законодательной властью, но и исполнительной: проводит политику в сфере экономического развития острова, налогообложения, энергетики, окружающей среды, образования, сельского и лесного хозяйства, туризма и т.д. Не успели завершиться выборы, как вечером в воскресенье лидеры партий-победителей Жиль Симеони и Жан-Ги Таламони потребовали от правительства Франции переговоров о расширении автономии Корсики.

Корсика не готова к независимости

Иногда корсиканских сепаратистов сравнивают со сторонниками независимости в Каталонии (Испания) и Шотландии (Великобритания). Все эти народы являются самобытными. Однако коалицию Pè a Corsica, которая находится у власти на родине Наполеона Бонапарта с 2015 г., сложно назвать откровенными сепаратистами. По большому счету они автономисты, которые хотят получить от Парижа больше полномочий в составе Франции. После выборов Жиль Симеони подчеркнул, что Корсика - это не Каталония и о выходе острова из состава Франции речь не идет. Основными программными моментами коалиции Pè a Corsica является требование признать корсиканский язык в качестве официального, предоставить амнистию всем политзаключенным корсиканцам, признать особые правила проживания на Корсике, чтобы запретить иностранцам покупать на острове имущество. Корсиканские националисты хотят получить от Парижа более широкую автономию в финансовой сфере.

Корсика

Даже лидер партии Corsica Libera Жан-Ги Таламони, который ездил в этом году в Каталонию поддержать тамошних сепаратистов, признал, что проведение референдума о независимости Корсики не стоит на повестке дня. По его мнению, корсиканцы на этих выборах голосовали за националистов, но не за независимость острова. Таламони считает, что Корсика может отделиться от Франции не ранее чем через 10-15 лет, если такое решение поддержит большинство населения. Партия Corsica Libera не так влиятельна в коалиции Pè a Corsica, и ее центробежные амбиции ограничивает соглашение об альянсе с автономистами из Femu a Corsica, которая является ведущим игроком на политической арене Корсики. Больше всего мест в ассамблее принадлежит единомышленникам Симеони. После выборов 2015 г. партия Таламони получила всего 3 места в составе коалиции Pè a Corsica. Если бы не альянс с автономистами, сторонники независимости находились бы в глубокой оппозиции, как сепаратистские партии Leia Naziunale или Rinnovu Naziunale.

Жан-Ги Таламони

Корсиканцам не выгодна перспектива международной изоляции в случае провозглашения независимости. В отличие от испанской Каталонии, французская Корсика является дотационным регионом. Достаточно жителей острова работают в бюджетной сфере и получают зарплату за счет государственных средств. Многие корсиканцы выживают благодаря сезонному туризму. Корсика привлекает туристов, поскольку там цены ниже на 40%, чем на курортах Лазурного побережья Франции. Среди европейцев популярны живописная природа и памятники истории острова. Свыше 78,5% экономики острова заточены на сферу услуг, включая туризм. На референдуме 2003 г. 51% корсиканцев проголосовали против расширения автономии острова и предоставления ассамблее больших полномочий.

Корсиканцы голосуют за партии Симеони и Таламони не столько из-за желания отделиться от Франции, сколько из-за несогласия с политикой "открытых дверей" ЕС, которой придерживается французское правительство, из-за нежелания принимать беженцев. Корсиканцы ценят свою самобытность и привержены католическим ценностям. Ежегодно около 4 тыс. беженцев прибывает морем на остров, а в административном центре г. Аяччо уже проживает 6 тыс. мусульман. В 2015-16 гг. на Корсике прокатилась волна антимусульманских митингов с призывами к арабам покинуть остров. Тогда в г. Проприано неизвестные расстреляли из пулемета мясную лавку, которую держали мусульмане.

У Корсики нет продолжительного опыта государственного строительства. Исторически сложилось так, что Корсика находилась под властью итальянских государств Генуя и Пиза, а затем Франции (с 1768 г.). Попытки создать на Корсике независимое королевство во главе с немецким авантюристом и бароном Теодором фон Нейгофом в 1730 г. и республику под руководством генерала Паскаля Паоли (существовала в 1755-69 гг.) завершились полным провалом. Неэффективными оказались и террористические методы. В 1976-2014 гг. на острове действовала террористическая организация "Фронт национального освобождения Корсики". Объектами насилия становились иностранцы, представители власти. За 40 лет террористической деятельности от рук корсиканских сепаратистов погибли 9 полицейских. В 1998 г. убит французский префект Клод Эригнак. В 2012 г. расстреляны адвокат Антоин Соллакаро, глава палаты по вопросам торговли и промышленности Южной Корсики Жак Насер. Французские власти не пошли на уступки сепаратистам, которые хотели создать на острове свой парламент и правительство. В июне 2014 г. "Фронт национального освобождения Корсики" объявил о прекращении вооруженной деятельности.

Бойцы "Фронта национального освобождения Корсики"

Фото: AFP

Французские власти действуют по принципу "разделяй и властвуй" в отношении Корсики. Несмотря на то, что Корсика имеет особый статус в составе Франции, территория острова в 1975 г. была разделена на два департамента – Южную Корсику и Верхнюю Корсику. Департамент - это промежуточная административно-территориальная единица между регионом и коммуной, она не совпадает с этническими границами. Со времен Великой Французской революции департаменты являются инструментом централизации в руках Парижа. На Корсике советы департаментов не возглавляют сепаратисты. Главой департамента Верхняя Корсика является Франсуа Орланди, партнер лидера местной ячейки президентской партии "Вперед Республика!" Жан-Чарльза Орсуччи. Даже если ассамблея будет поддерживать выход из состава Франции, то департаменты будут этому сопротивляться.

Корсика: головная боль Макрона

Очередная победа Pè a Corsica на выборах на Корсике является непростым испытанием для президента Франции Эммануэля Макрона. С момента прихода к власти Макрон не заострял внимание на корсиканском вопросе. Теперь перед ним возникла дилемма: выполнить требования автономистов или сохранить традиционный курс централизации. После того, как стали известны результаты выборов на острове, Елисей опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что проект новой власти амбициозный и не нацелен на достижение независимости, но только конструктивный диалог сможет мобилизовать ресурсы социально-экономической эмансипации Корсики. Сейчас не самый подходящий момент для предоставления Корсике автономии. С 1 января 2018 г. планируется провести административно-территориальную реформу. Существующие два департамента будут объединены, а Корсика станет единым территориальным образованием. Данная мера рассчитана на экономию бюджета. Вот только одно дело, если у власти находятся верные президенту центристы, совсем другое – сторонники широкой автономии. Также с 1 января новоизбранная власть приступит к выполнению своих обязательств. Париж рискует потерять рычаг влияния на остров, где сторонники Макрона имеют малый политический вес. Сомнительным предприятием является амнистия корсиканских сепаратистов. Наиболее ярые сторонники идеи независимости Корсики смогут вернуться на остров.

Вопрос расширения автономии Корсики не популярен в Париже. Корсиканские власти создают прецедент для роста активности центробежных движений в других регионах и заморских территориях Франции. В ноябре 2018 г. во французской заморской территории Новая Каледония состоится референдум о самоуправлении. В Новой Каледонии сильны сепаратистские настроения среди представителей этнической группы канаки (45% населения острова). В 1980-х на этой почве были столкновения между французскими войсками и местными сепаратистами. Ультранационалистические партии французских басков Embata movement и Abertzaleen Batasuna периодически поднимают вопрос о разделении департамента Атлантические Пиренеи на два баскских департамента. В 70-х и 80-х гг. на юго-западе данного департамента была активна баскская террористическая организация Iparretarrak. На территории Франции проживают 500 тыс. каталонцев, некоторые из которых под впечатлением от сепаратистского референдума в испанской Каталонии стали требовать автономии от французского правительства в сфере экономики, налогообложения и образования.

Новая Каледония

Корсиканские друзья Кремля

Некоторые корсиканские сепаратисты являются проводниками влияния России. На острове существует партия Leia Naziunale Тьерри Бьяджи, которая призывает к выходу Корсики из состава Франции. По его мнению, некоторые корсиканцы ездили в Донецк поддержать пророссийских сепаратистов и поставляли гуманитарную помощь в "ЛНР". Российская пресса преподносит Бьяджи чуть не как одного из ярких представителей политикума острова. Отдельные издания акцентируют внимание на том, что консервативные корсиканцы надеются на пересмотр статуса острова и повышения статуса местного языка под влиянием восстания сепаратистов на Донбассе. Бьяджи убежден, что корсиканцы не дали подчинить себя глобализации и это роднит их с русскими.

На самом деле такие политики, как Тьерри Бьяджи, не оказывают существенного влияния на политические процессы на Корсике и в Европе. Тем не менее, он играет роль ретранслятора идей Кремля в ЕС и является очередным подтверждением того, что Россия заигрывает с европейскими радикалами для расшатывания общеевропейского единства по украинскому вопросу и активизации центробежных тенденций в странах-членах ЕС.

Влияние сепаратистов на Корсике не так сильно, как это пытается преподнести российская пресса. На корсиканцев, очевидно, произвели негативное впечатление неудачные потуги каталонских сепаратистов добиться выхода из состава Испании и, как следствие, дестабилизация общественно-политической ситуации в Каталонии. Франции не составит труда устроить экономическую блокаду острова, если корсиканцы все-таки рискнут наступить на каталонские грабли.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua