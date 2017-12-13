В Польше проходит акция «Зажги свечу свободы» 2 13.12.2017, 14:59

Поляки вспоминают героев, сопротивлявшихся введению военного положения 13 декабря 1981 года.

«Зажги свечу свободы», – под таким девизом польский Институт национальной памяти проводит акцию памяти жертв военного положения, введенного в Польше 13 декабря 1981 года, сообщает «Радио Польша».

В рамках акции предлагается зажечь свечу и поставить ее в окне. Такой жест солидарности с поляками совершили Папа Римский Иоанн Павел II в 1981 году. В свою очередь, президент США Рональд Рейган напомнил о страданиях поляков под гнетом коммунистического режима в своем обращении к американцам в 1981 году. «Пусть огоньки миллионов свечей в американских домах покажут, что огонь свободы нельзя потушить», - говорил глава США.

Директор Института национальной памяти Ярослав Шарек отмечает, что свеча, зажженная в годовщину введения военного положения, символизирует солидарность с теми, кого в 1981 году коснулись репрессии: «Те, кто несет ответственность за введение военного положения, никогда не были наказаны, они не предстали перед судом. Однако, память – это своего рода форма исторической справедливости. Горящие в окнах свечи – это символическая акция почтения памяти всех жертв военного положения. Это своего рода посыл о том, что народ, который стремится к свободе, нельзя подавить силой».

Ярослав Шарек подчеркнул, что в результате репрессий погибли 100 человек. Согласно разным источникам, репрессии коснулись от 5 до 10 тысяч человек. В военно-милицейской операции принимали участие 70 тысяч солдат, 30 тысяч милиционеров, 1750 танков и 1900 боевых машин.

31 декабря 1982 года действие военного положения было приостановлено, а 22 июля 1983 года – прекращено, однако, сохранилась часть репрессивного законодательства.