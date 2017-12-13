Активист из Лиды: Пришло время избавиться от чужеродных большевистских названий в городе 5 13.12.2017, 17:30

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В Лиде предлагают вернуть историческое название улицы Свердлова - Виленский тракт.

Инициатива возвращения исторического названия принадлежит жителям Лиды, которые обратились в райисполком с коллективным обращением. В Лидском райисполкоме заявляют, что пока изучают общественное мнение, передает «Радыё Свабода».

В первую неделю обсуждения предложения вернуть улице Свердлова в Лиде ее историческое название взгляды горожан разделились. Часть жителей улицы, преимущественно пожилого возраста, высказывается за то, что менять ничего не надо.

Среди тех, кто положительно относится к предложению, - председатель Лидской организации «Таварыства беларускай мовы» Станислав Судник. Он считает, что давно пришло время, чтобы в городе избавились от чужеродных большевистских названий и вернули ему исконные топонимы.

По словам Судника, в центре города стоит изменить и названия типа Советская, Ленинская и другие:

«Вполне логично, если улица Свердлова станет Виленском трактом, поскольку она и идет в сторону Вильнюса, наши предки не зря назвали ее так».

Заведующая сектором идеологической работы Лидского райисполкома Елена Королевич подтвердила, что в городе активно изучают инициативу горожан по возвращению улице исторического названия.

«Правда, мы пока никаких выводов не сделали, поскольку процесс в самом разгаре, но некоторые взгляды на то, какое название должно носить улица, нас уже просто удивили», - говорит Елена Королевич.

По ее словам, власти изучают мнение граждан в соцсетях, активно к обсуждению отнеслись и местные СМИ. В Лиде недавно некоторым улицам вернули их исторические названия. В частности, появились улицы Грюнвальдская, Замковая и бульвар Гедимина.