Зампред Борисовского райисполкома: Подарков детям не будет! 8 13.12.2017, 19:43

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Во всех классах начальной школы Борисова и района в этом году новогодних подарков не будет.

Как говорится, новая метла по-новому метёт. После заявления мэра Геннадия Денгалёва о переносе рынков «Стадион» и рынка в старом городе в Борисове прошел слух, что начальные школы больше не получат новогодних подарков. Также многие родители не довольны тем, что вместо того, чтобы учреждения образования организовывали концерты своими силами, в школы приглашают со стороны аниматоров, творческие коллективы, ведущих праздничных мероприятий.

Согласно постановлению Борисовского райисполкома, во всех классах начальной школы Борисова и района в этом году подарков не будет.

Получить комментарий в райисполкоме не удалось. Заместитель председателя Борисовского райисполкома Марина Булойчик сначала пригласила корреспондентку ex-Press,by на прием, а затем отказалась дать комментарий, лишь произнесла: «подарков не будет». После этого зампред намертво «зависла» в телефоне, видимо, намекая на то, что журналистка пришла совсем не вовремя.

Более доброжелательно и тактично повел себя Андрей Волков, начальник отдела образования, спорта и туризма. Он сообщил, что в этом году новогодние подарки будут не для всех учащихся начальной школы:

— Это связано с тем, что в последние годы бывший председатель Борисовского райисполкома Владимир Миранович лично курировал этот вопрос. Вообще уже много лет во всей стране отменены бесплатные подарки для детей 1-4 классов.

Андрей Валерьевич отметил, что подарки получат дети из малоимущих семей, дети-сироты, дети из многодетных семей, а также дети, которые находятся в социально опасном положении.

Получается, что в этом году дети, которые учатся в начальной школе, остаются без подарков от государства, а точнее от борисовской власти.

Родители признаются, что каждый год они сдают игрушки или мишуру для школьной ёлки. Но стоит отметить, какой будет праздник, зависит от организации школы и ее руководства.

Учителя 12-й школы Борисова рассказали, что каждый год они своими силами организуют утренники:

— Как-то мы приглашали аниматоров для проведения праздника, отдали много денег, программа всем не понравилась, потому теперь все организуем сами. Дети участвуют в сценках, устраивают концерты, у нас много одаренных детей.

Нина, сын учится в 20-й школе:

— Всегда давали подарки, мой сын сейчас в 4-м классе, и все 3 года он их получал. В этом году даже не знаю, будут давать или нет.

Ольга:

— Вот сдаём мы по 5 рублей на утренник, организаторы приглашают ведущих и аниматоров из агентства. Зачем такая ёлка в школе за деньги? Раньше всегда делали прекрасные представления собственными силами. Что дети теперь - без таланта? Я уж лучше поеду с дочкой на представление в Минск.

Марта, ребенок учится в 3-й гимназии:

— Мы сдали по 4.5 рубля на праздник. Учитель говорит, что на утреннике будет выступать хореографическая школа, а подарки должны давать бесплатно, но пока не знаю, что будет в этом году.

Юлия, учительница:

— Когда я работала организатором в 20-й школе, подарки для начальной школы давали бесплатно, в средней школе никто никаких денег не собирал. Школа большая, поэтому было несколько утренников с разными сценариями. Мы готовили сценарии со старшеклассниками для малышей, для старших классов была дискотека с конкурсами. Все было абсолютно бесплатно! Старшеклассникам даже было в радость наряжаться какими-нибудь героями и выступать на елке, видимо, чувствовали, что больше такой возможности "продлить детство" уже не будет. Потом я работала в Зембинской школе, там и сейчас, насколько я знаю, будут утренники, организованные старшеклассниками бесплатно. В сельской школе уж точно никто не соберёт деньги на приглашенных артистов/аниматоров. Насчёт подарков скажу, что в прошлом году начальной школе давали их бесплатно.