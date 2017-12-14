Больше 100 метеоров за ночь: белорусы наблюдали мощный звездопад 3 14.12.2017, 17:21

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В ночь с 13 на 14 декабря случился пик метеорного потока геминиды.

Tut.by собрал фото белорусов, которые наблюдали за эффектным астрономическим явлением.

Фотографы из команды Astronominsk наблюдали звездопад в окрестностях Минска.

«С 19.22 до 3.42 местного было выловлено около 170 (уточняется) Геминид на одну камеру с полем 70 градусов. Пик ярких пришелся примерно на полночь, потом пошли более мелкие. Сильно ярких не наловилось — от -2 и мельче», — рассказал автор фото.

Участники сообщества «Астроромантика» наблюдали за метеорным потоком неподалеку от деревни Малявки в Минском районе.

Метеорный поток был виден во всех точках Земли. В других городах зрелище получилось не менее эффектным.

Напомним, метеорный поток Геминиды связан с околоземным астероидом «3200 Фаэтон», который движется по крайне вытянутой орбите и регулярно сближается с Землей. В эту ночь пика Геминид — с 13 на 14 декабря — Фаэтон подобрался к Земле на особенно близкое расстояние.