ЧЕ на «короткой воде»: Белорусы завоевали серебро в смешанной комплексной эстафете 4х50 метров 14.12.2017, 23:00

На финише первые четыре команды уместилась в промежуток 12 сотых секунды.

В Копенгагене проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (бассейн 25 м).

В решающем заплыве смешанной комбинированной эстафеты 4х50 метров белорусский квартет в составе Павла Санковича, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Юлии Хитрой показал второй результат — 1.37,74, передает «Прессбол».

Примечательно, что на финише первые четыре команды уместилась в промежуток 12 сотых секунды.