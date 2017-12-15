«Отказались от микроволновки, а посуду моем в тазике» 17 15.12.2017, 8:52

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На чем приходится экономить белорусам.

«Мы недавно переехали в столицу семьей из трех человек. Если убрать расходы на жилье и детский сад, на каждого выходит где-то по 175 рублей», — пишет читательница tut.by.

Ольга.

«На троих с помощью родственников получается 1200−1300 рублей в месяц»

— Я с мужем и сыном переехала в Минск пару месяцев назад из областного города, где мы с супругом работали после университета по распределению. Настала пора выходить мне из декретного отпуска, и найти нормальную работу с трехлетним ребенком в областном городе у меня не вышло. Мы с мужем в поиске работы — он ходит на собеседования и параллельно удаленно работает за зарплату в 600 рублей, а я пока работаю где придется, поменяла два места работы и в среднем за эти месяцы не приносила домой более 400 рублей. Грустно, конечно, но это, как говорится, уже совсем другая история. Не буду скрывать — помогает родня: кто деньгами, кто овощами-ягодами, сложно подсчитать, сколько это в денежном эквиваленте, но помощь существенная, и на еду мы тратим немного.

Итого, если приблизительно подсчитать месячный доход нашей семьи вместе с помощью родственников, это около 1200−1300 рублей. Плюс периодически в особо тяжелые месяцы тратим сбережения в валюте на оплату съемного жилья — в месяц 200 долларов и оплата коммунальных услуг по 100%-ному тарифу, так как в съемном жилье никто не прописан. Вот такие примерно расходы по коммунальным платежам у нас в месяц:

— На мобильную связь 30 рублей — пользуемся немного и в основном на «любимые» номера, оба выучили слабые стороны своих тарифов, знаем, у кого дешевле короткие звонки, а у кого долгие.

— Интернет — 9,5 рубля. «Атлант-телеком» первые полгода по тарифу 50%, далее оплата увеличится вдвое.

«Отказались от микроволновки, а посуду мою в тазике»

— Электричество — 27,70 рубля.

Выходит небольшой расход электричества, так как мы отказались от использования электрочайника и микроволновки, в тот месяц за электричество отдали меньше на 20%, за газ оплата выходит меньше даже с учетом того, что греть чайник приходится дольше и КПД на его нагрев всего 20% (как-то искала эту информацию в Рунете). Еще мы заменили все лампочки накаливания в доме на энергосберегающие, но экономии не увидела — квитанция за электроэнергию не изменилась, но, возможно, стоит учесть зимнее время.

— Отопление — 36,42 рубля.

— Отчисления на капремонт и вывоз мусора — 5,17 рубля.

— Техническое обслуживание, техобслуживание ЗПУ, освещение вспомогательных помещений, земельный налог и отвод воды — 7,72 рубля.

— Газ примерно 14 рублей.

— Горячая вода, холодная вода — каждой по 3 куба — 10,16 рубля.

Про воду стоит рассказать отдельно — ее мы серьезно экономим. Не принимаем ванну — моемся под душем в спартанском режиме — минут 15−20, ребенок моется в детской ванночке, наполнить ее водой гораздо проще, чем чугунную махину на 200 литров. Стиральную машину запускаю только загруженную более чем наполовину — полупустую не включаю. Зубы чистим не с включенным краном, а со стаканом воды в руке — правило несложное, экономит воду, и, к тому же, проточная вода грязная, плохо, когда она попадает в рот. Посуду мою в тазу с горячей водой, а потом обдаю холодной проточной водой, горячую проточную воду просто так стараемся не лить — только с нововведением по посуде мы сэкономили на воде 1,8 куба за месяц.

ИТОГО за коммунальные платежи + интернет + связь: 157,24 рубля.

Как я уже писала, жилье мы снимаем — старая хрущевка из 2-х комнат (одна проходная) без ремонта и мебели обходится в месяц примерно 400 рублей ($ 200), и эта трата съедает значительную часть наших семейных денег, однако жилья у нас нет нигде, потому деваться некуда.

«Из одной только тыквы с творогом могу приготовить 6 блюд»

Идем далее. Расскажу про наше питание, где и чем закупаемся, что едим. Вот среднестатистическое фото из магазина:

— Молоко, кефир, творог, сметана — молочного, как видите, мы едим много и вообще любим.

— Хлеб, батон.

— Яблоки и мандарины. Не экономим на фруктах и никогда не станем этого делать, в доме почти не бывает конфет — только если гости с собой приносят, но зато всегда есть минимум два вида фруктов.

— Мармелад для сына — сладость, которую берем каждую неделю, очень его любит, еще иногда берем мороженое.

Чек за то, что на фото, составил 16,61 рубля, и, в принципе, примерно около 20 рублей и выходит раз в день-два.

За такими покупками, как на фото, идем в основном в магазинчик рядом с домом, цены там не кусаются, и у нас там есть скидка. За закупками побольше: мясом, рыбой — в «Виталюр», за крупами, маслами и прочим ездим в «Евроопт». Следим за акциями и ценами в этих магазинах, составляем перед закупкой список и примерно сверяем с акциями магазинов — где попаданий на наш список акционных товаров больше, туда и идем. Овощи: морковь, лук, чеснок, кабачки, тыква, картошка — помощь родственников.

Питаемся, конечно, дома. Я неплохо готовлю, из одной только тыквы с творогом приготовить могу 6 разных блюд, но это при желании и наличии времени, а так простые блюда: каши, супы, рагу. На завтрак обычно едим кашу, омлет или бутерброды — ребенок завтракает в саду, так как просыпается поздно и еле успевает попасть в группу. На обед всегда суп, всегда есть что-то мясное: котлеты, отбивные, курица или рыба, плюс гарнир. На работу почти всегда беру что-то из дома, дорого питаться по кулинариям, да и не очень-то вкусно, если честно, — на мой вкус, пища в кулинариях слишком жирная и часто «замаянезенная». Ужинаем редко, и, как правило, ужинает только ребенок, мы же просто можем попить кефира на ночь или съесть пару яблок, иногда могу приготовить что-то из творога.

Майонезы, кетчупы, шоколадки, конфеты, газировки, колбасы не едим, в нашем доме этих продуктов почти не бывает.

В среднем за питание выходит в месяц на троих около 500 рублей.