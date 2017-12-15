Американский сланец отбросил нефть к минимумам за неделю 3 15.12.2017, 9:22

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Добыча сланцевой нефти в США достигла рекордной отметки.

Цены на нефть просели на торгах в среду и держались у минимальных за неделю отметок в четверг на фоне данных от американского Минэнерго, которое зафиксировало рекордный почти за год скачок добычи в США, пишет finanz.ru.

Как сообщило управление энергетической информации, за неделю американские нефтяники добавили на рынок 73 тысячи баррелей новых ежедневных поставок. Рост производства идет восьмую неделю подряд, а его масштаб стал максимальным с августа.

Скорость, с которой увеличивается добыча, выросла втрое по сравнению с предыдущей неделей и в 2,6 раза превысила средний показатель этого года (28 тысяч баррелей в сутки каждую неделю).

90% прироста обеспечили 48 материковых Штатов (без учета Аляски): объемы добычи, включающие сланцевые бассейны, выросли на 63 тысячи баррелей за неделю до нового исторического рекорда в 9,256 млн баррелей в день. Общий показатель обновил максимум с 1960х годов - 9,78 млн баррелей в день.

По итогам торгов в среду сорт Brent потерял 1,1% стоимости, а попытки роста в четверг успехом не увенчались. К 14.05 мск четверга контракты на февраль на лондонской бирже ICE продаются по 62,47 доллара за баррель.

Американский эталон WTI стал дешевле на 3,5% за три дня, а в четверг падал до 56,48 доллара за бочку, оформив минимум за неделю.

На рынок давит тот факт, что добыча в США растет заметно быстрее ожиданий а прогнозы повышаются практически в ежемесячном режиме, указывает стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Фактический рост добычи за 11 месяцев втрое превысил прогноз, который Минэнерго Штатов давало в январе: уже к лету сланцевики дали столько новой нефти, сколько правительство ждало только к концу 2018 года.

Во вторник ведомство снова подняло прогноз по добыче, увеличив его практически на 20%: теперь правительство США ждет роста на 1,05 млн баррелей в сутки в следующем году (против 0,87 месяц назад). Это позволит Штатам уже к лету выйти на второе место по добыче нефти в мире, опередив Саудовскую Аравию, которая связана сделкой ОПЕК+ и добывала в ноябре 9,96 млн баррелей в день.

Избыточная добыча транслируется в перепроизводство бензина, отмечает Шейбе: на прошлой неделе нераспроданные запасы топлива выросли на 5,6 млн баррелей, а за две недели - почти на 10 млн. "Значительный рост запасов бензина означает, что рынок не успевает "переварить" предложение от НПЗ", - констатирует он.

"В первом квартале фактор избыточного производства бензина в США станет еще более актуальным, и хедж-фонды с радостью пользуются этой возможностью, чтобы фиксировать прибыль, учитывая значительную чистую длинную позицию по нефти (по последним данным CFTC, объем длинных позиций превышает объем коротких примерно в девять раз - последний раз такое было в феврале)", - добавляет Шейбе.