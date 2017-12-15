В России назначили дату «выборов» президента 15.12.2017, 10:46

Решение принял Совет Федерации.

Члены Совета Федерации поддержали постановление о назначении президентских выборов в России на 18 марта 2018 года. За него проголосовали 160 сенаторов, сообщает rbc.ru.

Накануне назначение дня голосования на эту дату поддержал комитет верхней палаты по конституционному законодательству. «Обсуждение проходило с участием представителей ЦИК, с представителями президента. Его поддержали единогласно», — рассказал глава комитета Совфеда Андрей Клишас.

На заседании присутствовала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она выступила перед сенаторами рассказала о подготовке к дню голосования — о возможности голосования не по месту жительства, о разработке электронных урн для голосования и об информационно-разъяснительной работе ЦИК. Она показала членам нижней палаты разработанный компанией «ИМА-консалтинг» логотип избирательной кампании и видеоролик с призывом голосовать.

«Надеюсь, что выборы, несмотря на пессимистические прогнозы, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами — надеюсь, приятными», — сказала Памфилова. Она добавила, что уже 23 человека заявили о намерении стать кандидатами на президентских выборах.

Дата выборов должна быть назначена за 90–100 дней до дня голосования, следует из Конституции. Исходя из календаря праздничных дней, секретарь ЦИК Майя Гришина говорила, что выборы должны состояться 18 марта 2018 года.

Согласно законодательству, есть два варианта выдвижения на президентских выборов. Кандидата должна поддержать зарегистрированная Минюстом политическая партия либо он может пойти самовыдвиженцем. Для этого необходимо создать инициативную группу избирателей как минимум из 500 человек. Самовыдвиженцу надо собрать не менее 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в одном субъекте. Если кандидат идет от партии, планка снижается до 100 тыс. подписей (2,5 тыс. на один регион). Кандидаты от партии с представительством в Госдуме от сбора подписей освобождены.

В начале декабря президент России Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах, в ходе большой пресс-конференции он обещал участвовать в них как самовыдвиженец. Также о планах баллотироваться сообщили телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский.

Выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства также планировали оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский. Но в ЦИК пояснили, что если законодательство останется прежним, баллотироваться они не смогут из-за своих судимостей.