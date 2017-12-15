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Тадеуш Кондрусевич: Мы молимся, чтобы Папа Римский посетил Беларусь

  • 15.12.2017, 14:40
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

Папа Римский в будущем году планирует посетить Литву, Латвию, Эстонию.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич надеется, что Папа Римский посетит Беларусь. Об этом он рассказал журналистам в Минске, cообщает БелТА.

Папа Римский в будущем году планирует посетить Литву, Латвию, Эстонию, сообщил митрополит Тадеуш Кондрусевич. «Мы хотели бы видеть Папу у себя, мы молимся, но это не наша компетенция», — сказал он.


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