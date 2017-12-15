Валерий Мельников: Я бы никому не отдавал чемпионство в Беларуси 15.12.2017, 16:10

Валерий Мельников

Чемпион СССР в составе минского «Динамо» подвел итоги футбольного сезона в Беларуси.

Чемпион СССР 1982 года в составе футбольного минского «Динамо» Валерий Мельников подводит для «Народной Воли» итоги чемпионата Беларуси.

Итоговое заседание исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», которое ранее было перенесено в связи с оспариванием «дела Веремко», состоится в ближайший вторник, 19 декабря.

– Думаю, ситуация с «делом Веремко», когда у БАТЭ то забирают три очка, то возвращают, уже порядком всем надоела, – говорит Валерий Мельников. – С одной стороны, в очных поединках борисовчане доказали минскому «Динамо», кто на самом деле сильнее, а с другой – есть регламент, который нужно исполнять. Нарушил его – мужественно принимай наказание. Как говорил один известный киногерой: «Если закон один раз подмять, как нам удобно, это не закон будет, а кистень». Одним словом, ситуация запутанная, скандальная, и от всех этих околофутбольных разборок уже голова идет кругом у всех. Когда такое было, чтобы даже церемонию чествования чемпиона отменили, пока в деле не будут расставлены все точки над “і”? И до сих пор эта история продолжается и уже напоминает какой-то плохой сериал. Учитывая все это, я вообще в этом сезоне никому не отдавал бы звание победителя.

– Есть ли вина федерации в том, что сложилась такая ситуация?

– Я не понимаю, почему за два месяца нельзя было разрешить этот спор. Это что, какое-то запутанное уголовное дело, в котором нет свидетелей? Если в дисциплинарном комитете работают профессионалы, сложно было разобраться сразу? А так с сентября таскают канат то в одну сторону, то в другую, а воз и ныне там. Да и административный персонал БАТЭ прекрасен! Сложно было проверить, оплачивал ли Сергей Веремко штраф? Сложно позвонить в федерацию, чтобы узнать, можно ли игрока заявлять на матч? Одним словом, все было бы смешно, если б не было так грустно. И так по тысяче болельщиков ходят на стадионы, а здесь еще такой бардак устроили.

– Как вообще оцениваете нынешний чемпионат? Вырос ли уровень белорусского футбола?

– Не вырос – это точно. И такую тенденцию, кстати, я наблюдаю не только в футболе. Не вижу прогресса в белорусском спорте, а в отдельных видах и вовсе катимся вниз.