Принц Гарри и Меган Маркл назвали дату свадьбы
- 15.12.2017, 17:34
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Все расходы на свадьбу на себя возьмет королевская семья.
Принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу 19 мая 2018 года, как сообщает nv.ua со ссылкой на Кенсингтонский дворец.
Как сообщалось ранее, венчание состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Все расходы на свадьбу на себя возьмет королевская семья.
Напомним, что принц и звезда сериала Форс-мажоры встречаются около полутора года. Пара познакомилась летом 2016 года в компании общих друзей. О помолвке пара сообщила 27 ноября этого года.