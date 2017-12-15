Принц Гарри и Меган Маркл назвали дату свадьбы 15.12.2017, 17:34

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Фото: EPA

Все расходы на свадьбу на себя возьмет королевская семья.

Принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу 19 мая 2018 года, как сообщает nv.ua со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Как сообщалось ранее, венчание состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Все расходы на свадьбу на себя возьмет королевская семья.

Напомним, что принц и звезда сериала Форс-мажоры встречаются около полутора года. Пара познакомилась летом 2016 года в компании общих друзей. О помолвке пара сообщила 27 ноября этого года.