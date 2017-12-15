Трамп призвал отменить визовую лотерею грин-карт 15.12.2017, 22:47

Дональд Трамп

Президент США считает, что таким образом в США приезжают «худшие из худших».

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Конгресс отменить программу розыгрыша виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США, передает «Голос Америки».

«Вы думаете, что (другие) страны дают нам своих лучших людей? – заявил глава Белого дома, выступая на выпускной церемонии в Национальной академии ФБР. – Нет. Что это за система? Они дают нам своих худших людей, они кладут (лотерейные билеты) в коробку, но их руки, когда они занимаются отбором, они действительно выбирают худших из худших».

Программа «Diversity Immigrant Visa» (Диверсификационная лотерея), созданная по инициативе Конгресса США, предусматривает предоставление 55 000 виз, дающих право на получение статуса постоянного резидента США, жителям стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты.

Администрация Трампа неоднократно заявляла о том, что визовая лотерея позволила въехать в страну «тысячам иммигрантов» из стран, поддерживающих терроризм.

В понедельник, после того, как террорист-смертник попытался использовать самодельное взрывное устройство в Нью-Йорке, Дональд Трамп вновь заявил о необходимости прекращения розыгрыша въездных виз, тем самым «остановив цепную миграцию».

«Мы призываем Конгресс остановить цепную миграцию, и прекратить систему визовой лотереи, заменив ее системой иммиграции, основанной на достижениях (соискателя)», – сказал президент США.