Робби Уильямс спел в Узбекистане за деньги миллиардера Усманова 5 16.12.2017, 9:52

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Многие выразили недоумение приездом британца в диктаторскую страну.

Британский поп-певец Робби Уильямс выступил в Узбекистане.

Поддержку концерту оказал один из богатейших людей России, основной владелец российского холдинга "Металлоинвест" и мобильного оператора "Мегафон" Алишер Усманов (личное состояние по оценке Forbes - $15,5 млрд).

Выступление артиста состоялось в пятницу, 15 декабря, во Дворце международных форумов в Ташкенте, пишет BBC.

Билеты на мероприятие продавались по цене от 1,5 млн до 2 млн сумов (около 11-15 тысяч рублей). Это в полтора-два раза больше, чем средний работающий житель Узбекистана зарабатывает за месяц.

Новость о концерте вызвала неоднозначную реакцию местных жителей.

Многие спрашивали, зачем везти такого дорогого артиста в страну, где, во-первых, его не очень хорошо знают, а во-вторых, мало кто может позволить себе входной билет.

Независимое новостное агентство "Подробно.uz" назвало этот концерт подарком мецената для жителей республики.

В другой публикации издание прикинуло, что можно было бы купить вместо дорогостоящего билета.

Получилось 377 килограммов картофеля, 1360 лепешек лаваша, 38 килограммов мяса или 314 килограммов муки.

Некоторые пользователи "Фейсбука" выразили недоумение приездом британца.

"Онкобольным детям бы помог, вот это подарок!", - также писали недовольные пользователи.

Кто-то указывал на неуместность гастролей британца на фоне недостатка продовольствия и перебоев с поставками электроэнергии в стране: "Картошку мог бы привезти, газ, электричество по областям".

Многие граждане страны считают, что экономика Узбекистана сильно пострадала из-за политики изоляционизма, которую проводил предыдущий лидер страны Ислам Каримов.

В Узбекистане нет нормальных условий для ведения бизнеса, отсутствует промышленный рост. Страна до сих пор зависит от экспорта ресурсов.

Новый президент Шавкат Мирзиёев, пришедший к власти после смерти Каримова, пытается привлечь в страну иностранных инвесторов. Россиянин Усманов - один из них.

Узбекистан не впервые принимает звезд мирового значения. За последние несколько лет в Ташкенте прошли концерты итальянского певца Андреа Бочелли, испанца Хулио Иглесиаса и российской оперной дивы Анны Нетребко.

В 2010 году в республике выступил британский певец Стинг. По данным британской прессы, включая газету Guardian, музыкант приехал в страну специально, чтобы выступить перед дочерью Ислама Каримова Гульнарой, а его гонорар составил 1 млн фунтов (1,3 млн долларов по нынешнему курсу).

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер в сентябре 2016 года. Он руководил страной более четверти века после распада Советского Союза и обретения республикой независимости.

При Каримове правозащитные организации не раз сообщали о том, что узбекская служба национальной безопасности эксплуатирует рабский труд и применяет пытки.