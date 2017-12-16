Турция продолжает финансировать украинскую армию 2 16.12.2017, 10:33

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Договоренность предусматривает пять траншей финансовой помощи.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига рассказал журналистам о существовании договоренности, по условиям которой турецкая сторона приняла обязательства по оказанию финансовой помощи украинской армии, пишет nua.in.ua.

По словам дипломата, сообщившего об этом в ходе общения с представителями СМИ в Анкаре, до конца этого года будет подписан документ о выделении девяти миллионов лир (трех миллионов долларов США), которые будут использованы для надлежащего оснащения ВСУ.

В прошлом году, уточнил Сибига, подписывался такой же документ, а в целом договоренность предусматривает пять траншей финансовой помощи по три миллиона долларов в поддержку украинской армии.

Известно также, что в следующем году Украина и Турция хотят подписать соглашение о создании зоны свободной торговли.