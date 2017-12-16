6 самых необычных вакансий в Барановичах в декабре 2 16.12.2017, 11:58

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Кому требуются дефектоскописты, зарядчики, затяжчики, вставщики и метрдотели?

Intex-press посмотрела сайт управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома с предложениями работы и выбрала самые неординарные вакансии, которые предлагали безработным 15 декабря.

Оператор дефектоскопной тележки 4 разряда

Вакансия для ответственных людей, которые любят проводить время на свежем воздухе. На различных сайтах пишут, что в обязанности оператора дефектоскопной тележки входит обследование и обнаружение дефектов и повреждений рельсов, их регистрация и принятие мер для безопасности движения поездов. Зарплата для такой ответственной должности небольшая – всего 350 рублей. Работник требуется в УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция пути.

Вставщик деталей изделий и фурнитуры

Чтобы занять эту должность, требуется профессионально-техническое образование и опыт работы не менее двух лет. Зарплату предлагают в размере 340 рублей. Сотрудники требуются в филиал иностранного производственного унитарного предприятия «АКТИВ ШУЗ» – поэтому вставлять придется что-то в обувь.

Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования

Казалось бы, вакансия с таким названием должна быть связана с медициной. Но нет. В описании вакансии на различных сайтах говорится, что в обязанности дефектоскописта входит просвечивание простых изделий, трубопроводов, регулировка рентгеновских и гаммаграфической аппаратуры. Дефектоскопист требуется в филиал «Барановичиэнергострой» РУП «Брестэнерго» специализация по УЗК и РГГ, визуальный контроль. Зарплату предлагают 576 рублей 56 копеек.

Зарядчик огнетушителей 3 разряда

Зарядчик огнетушителей – это специалист, который заряжает и перезаряжает огнетушители различных видов, а также занимается проверкой качества заряда. Работать будущий зарядчик огнетушителей будет в транспортном республиканском унитарном предприятии «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» локомотивное депо Барановичи. Зарплату предлагают небольшую – 265 рублей.

Затяжчик обуви 6 разряда

В обязанности затяжчика обуви входит окончательное формование верха обуви, он соединяет заготовки с основной стелькой на машине или вручную. В Барановичах в филиале иностранного производственного унитарного предприятия «АКТИВ ШУЗ» затяжчику предлагают зарплату в 550 рублей. Требования к кандидату: опыт работы на обувном производстве не менее 3 лет, профессионально-техническое образование.

Метрдотель

Вообще, метрдотель – это лицо, координирующее работу обслуживания посетителей ресторана или постояльцев отеля. В маленьких ресторанах метрдотель может также выполнять роль официанта. В Барановичах эта вакансия открыта в унитарном предприятии «Горизонт Тур». Требование к кандидату – высшее образование, а зарплату обещают небольшую – всего 350 рублей.