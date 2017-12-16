Из белорусских свободных агентов можно составить две сборные 16.12.2017, 14:23

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Достаточно крепкие.

Белорусское межсезонье потихоньку входит в свои права. Наши клубы уже начали искать усиление – многие уже успели подписать первых новичков. В то же время на рынке свободных агентов сейчас многолюдно. И есть там такие футболисты, которые наверняка заинтересовали бы любую команду белорусской «вышки», пишет «Трибуна».

Из классных свободных агентов можно составить аж две крепкие сборные, которые в высшей лиге могли бы уж точно побороться за золотые медали.