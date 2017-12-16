Данкверт снова «банит» белорусские предприятия 2 16.12.2017, 20:37

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Россельхознадзор усиливает контроль продукции трех предприятий Беларуси.

Россельхознадзор с 18 декабря усиливает контроль продукции трех предприятий Беларуси.

Как сообщает interfax.by со ссылкой служба, режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении ООО "Велград", в говядине которого обнаружены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы.

По этой же причине повышен контроль за продукцией ОАО "Лидахлебопродукт" (филиал Сморгонской птицефабрики). Здесь антибиотик обнаружен в тушке цыпленка-бройлера.

Рогачевское районное потребительское общество также попало под усиленный контроль из-за того, что антибиотики были найдены в говядине.