Данкверт снова «банит» белорусские предприятия

Данкверт снова «банит» белорусские предприятия2
- 16.12.2017, 20:37
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Россельхознадзор усиливает контроль продукции трех предприятий Беларуси.
Россельхознадзор с 18 декабря усиливает контроль продукции трех предприятий Беларуси.
Как сообщает interfax.by со ссылкой служба, режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении ООО "Велград", в говядине которого обнаружены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы.
По этой же причине повышен контроль за продукцией ОАО "Лидахлебопродукт" (филиал Сморгонской птицефабрики). Здесь антибиотик обнаружен в тушке цыпленка-бройлера.
Рогачевское районное потребительское общество также попало под усиленный контроль из-за того, что антибиотики были найдены в говядине.