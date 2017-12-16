Илларионов: Находящийся в пустыне Кувейт увеличил сбор зерновых в 41 раз 1 16.12.2017, 20:55

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Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Экс-советник Путина оценил рост производства зерновых в РФ на 2,8% за 39 лет.

По производству зерна Россия "топчется на месте". Об этом заявил экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

Так он прокомментировал слова президента РФ на большой пресс-конференции, где Владимир Путин сказал, что "в этом году опять будет где-то под три процента по результатам года – рекордный урожай", пишет gordonua.com.

"130,5 млн, наверное, будет. Может быть, будет больше. Это вообще самый большой урожай за всю историю. В РСФСР, по-моему, приблизительно было 127 в 1978 году. То есть такого урожая вообще никогда не было", – сказал Путин.

Илларионов подсчитал, что за 39 лет – с 1978 года по 2017 год – "сбор зерновых (и, очевидно, зернобобовых) на территории России вырос на 2,8%".

"По словам Путина, это рекордный, небывалый результат. В то же время консультация с данными ФАО (Организации ООН по сельском хозяйству и продовольствию) показывает, что за 36-летний период – с 1978 года по 2014 год (для более поздних лет сопоставимых данных еще нет) – урожай зерновых во всем мире вырос на 82%, без учета постсоветских государств – на 92%. При этом 72 страны смогли удвоить сборы зерновых за этот период; 37 стран смогли его утроить; 15 стран увеличили урожаи впятеро и более; пять стран нарастили его в восемь и более раз, а находящийся в пустыне Кувейт увеличил сбор зерновых в 41 раз", – пишет экс-советник президента РФ.

Он назвал Путина "в чем-то правым".

"Таких стран, как Россия, которые по производству зерна в течение четырех десятилетий лишь топтались на месте и смогли увеличить его сбор менее чем на 3%, оказалось совсем немного; в современном мире это действительно не совсем обычный, рекордно негативный результат", – заявил Илларионов.

14 декабря президент РФ Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, на которой в течение трех с половиной часов отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов. Ему задали 54 вопроса. Отвечая на них, Путин сказал, что Россия вышла из рецессии и "перешла к стадии уверенного развития".