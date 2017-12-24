Украина введет биометрический контроль для россиян раньше, чем планировалось 4 24.12.2017, 16:07

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Фото: UNIAN

Биометрический контроль на границе Украины белорусов пока что не коснется.

Уже с 27 декабря 2017 года в местах потенциального нелегального пересечения украинской границы заработают мобильные комплексы биометрического контроля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«С 27-го декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами. С Новым годом, Гондурас!», — написал Шкиряк.

Он напомнил, что уже с нового года каждый гражданин России, который будет намереваться попасть в Украину, будет вынужден оставить отпечатки пальцев.

Все контрольно-пропускные пункты на российско-украинской границе будут оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал, что система фиксации биометрических данных иностранцев на границе и в аэропортах Киева заработает уже с 1 января 2018 года. Белорусов биометрический контроль на границе Украины пока что не коснется.