The Wall Street Journal: БелАЭС - политический рычаг России 6 26.12.2017, 12:05

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Фото: dpa

Москва пытается сохранить энергетическую зависимость своих соседей от России.

"Проводимая с позиции силы политика между Россией и остальной Европой вновь поднимает вопрос, преследовавший стратегов на протяжении холодной войны: где грань между предусмотрительностью и паранойей?" - пишут Джулиан Барнс и Эмре Пекер на страницах The Wall Street Journal, (перевод - inopressa.ru).

Речь в статье идет о строительстве атомной электростанции в Белоруссии неподалеку от города Островец. "Россия, которая годами использовала огромные запасы природного газа в качестве политического рычага в отношениях с требующей много энергии Европой, строит атомную электростанцию в дружественной Москве Беларуси. Соседняя Литва и Польша столь полны решимости вырваться из российских когтей, что отказались покупать электричество с АЭС", - комментируют журналисты.

Литовцы опасаются, что предупреждение об утечке радиации - реальной или нет - спровоцирует панику. "Даже ложное сообщение о катастрофе может нанести нашей стране большой урон, - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте. - Мы видим в этом угрозу национальной безопасности". Эвакуация Вильнюса понизит обороноспособность страны и сделает ее более уязвимой перед потенциальной тайной операцией со стороны России, поясняют авторы статьи.

Белорусские власти не ответили на просьбы о комментарии, а в "Росатоме" предупреждения Литвы отвергли как "очевидно надуманную претензию, которая не выдерживает базовой критики". "Проект соответствует самым высоким стандартам безопасности", - заявил представитель "Росатома".

Между тем в Вильнюсе в апреле приняли закон о запрете импорта электричества с "небезопасных" электростанций, а в июне парламент объявил белорусскую АЭС угрозой нацбезопасности. "Станция экономически нецелесообразна, - заявила Грибаускайте. - Если они продолжают, значит, они преследуют не экономические цели".