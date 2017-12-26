Бунт в Минске: Платить дважды не будем! 13 26.12.2017, 12:58

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640 семей объединились, чтобы вместе требовать достроить их дома.

«Тамбаз» начал строить ЖК «Аркадия» в 2014 году. Большая часть домов успешно построены. Однако у компании начались трудности и стройка прекратилась в мае 2017-го. 640 семей из двух домов ждут квартир. Они объединились, чтобы вместе требовать достроить их дома, пишет tut.by.

Напомним, что один из руководителей «Тамбаза» Лев Хаютин задержан за то, что использовал деньги, полученные от продажи облигаций по двум домам на другие стройки этого ЖК.

«На основании проверочных материалов было установлено, что бывший генеральный директор СООО «Тамбаз» в нарушение установленного порядка использования денежных средств, привлеченных посредством выпуска и реализации жилищных облигаций, предназначенных для финансирования строительства двух жилых домов (…) осуществил расходование данных средств на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах строительства данного общества», — написал КГК.

Примечательно, что в долевом строительстве существуют спецсчет (деньги дольщиков с него могут быть расходованы исключительно на строительство конкретного дома). Тогда как деньги, поступающие от продажи облигаций, могут расходоваться (с определенными ограничениями) по усмотрению застройщика. Государство одобрило такую систему строительства, поскольку (и это неоднократно рекламировалось) облигации — ценные бумаги, которые застрахованы.

Не только «Тамбаз» продает бетонометры посредством облигаций и строит параллельно торговые центры, паркинги и т.д.

Cегодня руководитель «Тамбаза» Александр Овсянников обещал вывести строителей. Люди в видео обращают внимание — строители должны достраивать стилобатную часть с торговыми объектами.