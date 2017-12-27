На Донбассе проходит самый крупный обмен пленными 4 27.12.2017, 17:08

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Фото: facebook.com/Markiian

Из плена «ЛНР» освобождено 16 украинцев.

На КПВВ "Майорск" на Донбассе начался масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" с места события. Уточняется, что на подконтрольную Украине территорию уже передали 16 украинцев, которые находились в плену "ЛНР". Луганским боевикам передали 75 человек.

В настоящее время проходит обмен с боевиками "ДНР".

Как сообщает "Громадське" со ссылкой на слова уполномоченного ВР по правам человека Валерии Лутковской, 43 человека из списка тех, кого передают боевикам, отбыли наказание и были освобождены, поэтому не приехали на обмен. Также есть часть людей, которые приехали на обмен, однако отказываются возвращаться на подконтрольную боевикам территорию Донбасса, их около 10-15 человек. Лутковская подчеркнула, что каждый из них будет опрошен в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться в ОРДЛО.

Уже известно, что из плена боевиков "ЛНР" освобождены Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров и Эдуард Неделяев. Первые двое ранее были признаны "судом" в Луганске виновными в "шпионаже в пользу Украины", остальные также были задержаны за проукраинские взгляды.

По информации подконтрольных сепаратистам СМИ, на КПВВ, в районе которого проходит обмен, скопилось значительное количество людей - около трех тысяч. Связано это с тем, что члены НВФ временно прекратили пропуск граждан через линию разграничения со своей стороны.