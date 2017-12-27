В Минске установят памятную доску Василю Быкову 6 27.12.2017, 19:15

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Василь Быков

Памятная доска известному писателю обойдется в 7000 рублей.

На днях Charter97.org писал об открытии мемориальной доски в честь Народного поэта Рыгора Бородулина на доме по улице Мележа, где жил писатель. Инициатор хорошего дела – журналист Глеб Лободенко – вдохновился успехом и решил установить доску еще и Василю Быкову. Ее до сих пор нет на доме, где жил великий писатель.

- Идея у меня была давно, я просто хотел довести одно до конца и начать следующее. Установка доски Бородулину заняла один год. Теперь, когда мы прошли этот путь и понимаем, как это делается, мы объявили сбор денег на доску Быкову, - рассказал CityDog.by Глеб.

Открытие доски Рыгору Бородулину

У писателя Василя Быкова после переезда из Гродно в Минск сперва было несколько адресов, но вскоре появился постоянный, где он прожил до смерти в 2003 году: улица Танка, 10. Сегодня здесь живет вдова писателя Ирина Михайловна.

Памятная доска Быкову обойдется в 7000 рублей. Глеб запустил проект на платформе «Талака», и за первых пару дней люди пожертвовали 12% от суммы. За перевод в 5000 рублей Лободенко обещает эксклюзивную экскурсию на родину Василя Быкова в Ушачский район Витебской области и две книги Быкова: «Ліквідацыя» и «Гарадзенскі архіў».

Дом 10 на Танка, тут и жил самый известный и любимый писатель Беларуси

- Я сам был в шоке, когда узнал, сколько это стоит. Сначала мне советовали вариант, который обошелся бы в $ 10 000. Еще я очень благодарен Союзу белорусских художников и Рыгору Ситнице, ведь без их помощи я вряд ли смог бы согласовать доску с Мингорисполкомом, - говорит Глеб.

Бронзовая доска Рыгору Бородулину обошлась в $3000. Глеб говорит, что половину суммы насобирали люди, а остальное пожертвовал один человек. Большая часть денег пошла на материал, оплату работы скульптора и монтажников.