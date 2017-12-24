В Минске торжественно открыли доску памяти Рыгора Бородулина 3 24.12.2017, 15:19

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Фото: svaboda.org

Деньги на нее собрали через краудфандинг.

Памятную доску торжественно открыли 24 декабря 2017 года. Инициатива исходила от журналиста Глеба Лободенко, который организовал сбор средств, передает «Радыё Свабода».

«Толкателю» идеи журналисту Глебу Лободенко и председателю Союза художников Беларуси Григорию Ситницу оперативно удалось согласовать все вопросы с городскими властями. На барельефе указано, что в этом доме на протяжении 1980-2014 лет жил и творил народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин.

Как отмечает Глеб Лободенко, «доска вышла внушительная» - более 100 килограммов бронзы размером 140 на 70 сантиметров. Автор проекта, как и валуна на могиле литератора на Ушачине - скульптор Игорь Зосимович.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org