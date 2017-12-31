Иран. Кульминация 8 El-Murid

31.12.2017, 12:53

7,061

Судя по всему, ближайшие сутки в Иране могут быть точкой кульминации событий.

Долго на таком подъеме держать их не получится, весь вопрос, рискнет ли власть пойти на эскалацию и стрелять в людей уже всерьез.

Другого пути у нее сейчас нет: полностью захвачен Арак, Кашам, целые районы Тегерана свободны от полиции, она стягивается к правительственным объектам. В десяти-двенадцати городах протестующие практически сбросили власть.

Руководство Ирана исчезло из медийного пространства. Интернет частично перекрыт.

Основной вопрос - отношение армии к событиям. Уже есть сообщения о сборах Басидж и КСИР, которые могут начать штурм захваченных районов и городов, однако от позиции армии зависит практически все. Если она останется нейтральной или тем более займет сторону протестующих - обстановка рухнет окончательно. Пока военные молчат и дистанцируются от происходящего.

Еще один маркер - местная элита и оппозиция. Пока она тоже не фигурирует в событиях, выжидая, в какую сторону качнутся весы. По поведению военных и оппозиции можно будет судить, насколько меняется общая обстановка.

О региональном значении происходящего говорить пока рано, однако очевидно, что обрушение власти в Иране резко изменит всю ситуацию в Ираке, Сирии, Йемене - вряд ли любое новое правительство Ирана будет продолжать текущую политику за рубежом, хотя многие интересы Ирана вполне объективны.

Иностранные лидеры сейчас воздерживаются от комментариев и реакции на происходящее, по всей видимости, тоже ожидая развития ситуации.

На текущий момент власть с вероятностью в 80-90 процентов еще способна вернуть обстановку в благоприятное для себя русло, хотя "благоприятное" - сложный термин. Тяжелое положение населения в провинции, крайне непопулярные войны, которые ведет режим - все это очень сложный фон, на котором и происходят волнения.

ПС. Текущий счет жертв - 11 человек.

ППС. У Дурова, кстати, могут быть по итогам событий очень непростые времена - протестующие ведут между собой координацию строго в Телеграме, что может стать сигналом для его перекрытия в других диктаторских странах вроде России.

ПС. Обстановка:

В Кашане захвачено оружие:

Protesters seized arms depot in Kashan. — Fuat (@fuadhud) 30 декабря 2017 г.

Протесты идут уже в 63 городах Ирана:

Есть случаи, когда боевики Басидж бросают амуницию и оружие:

El-Murid, livejournal.com