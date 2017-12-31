Андрей Кудиненко снял фильм «Фанат» 31.12.2017, 21:04

Андрей Кудиненко

Фото: 21.by

Фильм рассказывает о фанате брестского «Динамо», который ходит пешком на матчи любимой команды по всей Беларуси.

Андрей Кудиненко известен своими художественными фильмами «Оккупация. Мистерии» (2004), который несмотря на международное признание, был запрещен на несколько лет Министерством культуры, и «Масакра» (2010). Первый рассказывает о жизни в оккупированной нацистами Западной Беларуси. Второй основан на новелле Проспера Мериме о медведе-оборотне «Локис». Во 2-й половине 2000-х работал в России, в том числе в команде Павла Лунгина, передает «Белсат».

- Почему решили снять документальный и фильм, и откуда такая тема?

- Один из редакторов «Белсата» Януш Гаврилюк как-то спросил, кто мог бы сделать фильм об экстремальных футбольных фанатах. И я сказал, что знаю экстремального фаната, потому что я сам из Бреста и когда-то футболом занимался. Есть у нас такой Вася Пешеход, который ходит пешком по стране, я читал про него в интернете. С фанатами обычно такая история, что они не очень хотят сниматься. С другой стороны, каких-то громких инцидентов с их участием у нас в стране тоже давно не было. И я решил, что лучше снять про человека, который смертельно болен, у него интересная судьба. И в то же время он оптимист.

- А Вася Пешеход сниматься не отказывался?

- Он оказался довольно общительным парнем. Единственное, что попросил снимать его, только когда он в дороге. Потому что тогда у него совсем другая жизнь, чем в быту, в семье. Мы шли с ним семь дней из Бреста в Гродно. Без нас он дошел бы быстрее, дня за 3-4.

- Фильм был на кинофестивале «Листопад». Как его восприняли?

- Очень хороший был прием. Туда приехали фанаты, человек 25 из Бреста. Приехала мама Васи, его братья. Был полный зал. У зрителя было хорошее ощущение. Потому что это зрительский, в принципе, фильм. Документальное кино – оно в тренде таком депрессивном пребывает. А у нас – зрительское позитивное кино. Даже чиновникам из Министерства культуры понравилось.

- Вы уже снимаете новый фильм? Может, с «Беларусьфильмом» планируете сотрудничество?

- С «Белсатом» проще было сотрудничать. Лежит уже новая заявка – на фильм о режиссере Валентине Виноградове. Приближается его юбилей – 80 лет. Да и вообще, я его открыл когда-то критике белорусской. Он был запрещенным, замолченным автором. Это действительно знаковая фигура. И упущенная возможность для белорусского кино пойти своим уникальным национальным жанром. Это большая потеря.

- Что это был бы за жанр?

- Жанр очень современного экзистенциального кинематографа. В духе того, что делал в литературе Быков. Он [Виноградов – ред.] немного опередил даже время. К тому, что делал Жулавский [известный польский режиссер – ред.] в 1971 году, про оккупацию, Виноградов пришел уже в 1965-м. И к тому, что делал Роб-Грийе [французский прозаик, сценарист и кинорежиссер – ред.] в 1968-м. Отношение к войне, как к некому кафкианскому миру, где непонятно, откуда исходит приказ, кто предатель, а кто – нет. Что не все черно-белое, как было в советском кинематографе. Но в 1966 году вышел закон об усилении цензуры. Стали запрещать кино. И «Я родом из детства» Виктора Турова, и «Андрей Рублев» Тарковского попали попали под цензуру…

- … в общем, это снова будет документальный фильм.

- Да, у меня есть 1,5 часа записи Виноградова. И два часа беседы с ним. Я хотел снять этот фильм еще в Белвидеоцентре, госструктуре, но они не давали мне делать его еще в те времена, в конце 1990-х. Он даже тогда был фигурой нежелательной. Виноградов был однокурсником, другом Тарковского и Шукшина. То есть вы понимаете уровень фигуры? И его до сих пор не изучают в Академии искусств. Фильмов его не показывают студентам.

- А ситуацию с белорусским документальным кино вы как оцениваете? Потому что с художественным понятно, что все очень плохо.

- Сейчас много кто его снимает, одних белсатовских фильмов сколько было на «Листопаде». Кто-то сам снимает. Какие-то блогеры вот сделали про езду с моторчиком. Ну и призов сколько имеем. И живые классики вот ходят: Аслюк, и Галя Адамович, и Дашук, и Ждановский. Хотя меня смущает то, что выбирают некий тренд, один стиль, и все в нем работают. Фильм «Фанат» как раз выбивается из этого ряда.

- Почему? У нас нет роуд-муви?

- Ну у меня же не только «фильм дороги». В документальном кино мне очень не нравится, как работают с драматургией: в основном делают линейные фильмы. Я эту линейность много раз нарушаю. И применяю экспрессионистские приемы. И не работаю в стиле «деревня – бабушка – депрессия – долгие разговоры – камера наблюдения». Нужно делать фильмы, как «Би-би-си», и фильмы-биографии делать. Такой «масс-док» – массовую документалистику. Не только формат фестивального депрессивного кино, которые популярен на территории бывшего СССР. Я абслютно не принимаю это кино. Надо быть вне тренда и делать фильмы для зрителя, а не только работать на фестивали.