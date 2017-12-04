«ДНР-ЛНР» уберут: какие важные изменения готовят в Украине по Донбассу 4.12.2017, 18:38

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В закон по Донбассу добавят упоминание о Крыме и введут дату начала российской оккупации.

Споры, потасовки и дымовая шашка – так в октябре Верховная Рада принимала в первом чтении так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Теперь к документу подготовили 800 страниц правок и спустя два месяца после первого голосования готовятся рассмотреть его во втором чтении. Какими будут ключевые изменения в тексте скандального законопроекта, узнал "Апостроф".

Что нового в законопроекте по Донбассу

Президентский законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" был принят в первом чтении 6 октября голосами 233 депутатов. Протянуть документ удалось только после того, как нардепы договорились исключить оттуда упоминание о Минских соглашениях.

Основная суть законопроекта сводится к следующему: отдельные районы Донбасса признаются оккупированными территориями, Россия официально называется агрессором, создается Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины, который координирует действия силовиков и войск на востоке страны, а президенту разрешается использовать армию даже в мирное время.

После голосования в первом чтении документ отправили на доработку. К законопроекту, который занимал 15 страниц, подготовили около 800 страниц правок. Как рассказал украинский нардеп, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта Иван Винник (БПП), в итоге одобрено было больше 250 правок. Итак, основные нововведения таковы:

1. Начало российской оккупации

По словам Винника, теперь в документе будет указана дата начала оккупации Россией украинских территорий. Отсчет будет вестись с 20 февраля 2014 года, когда "зеленые человечки" впервые появились в Крыму.

"Мы подчеркнули, что Российская Федерация – оккупант и агрессор. Она реализует контроль над оккупированными территориями", - рассказал нардеп, отметив, что с признанием РФ оккупантом вся ответственность за содержание ОРДЛО и Крыма ложится на нее, как и ответственность за нанесенные гражданам и государству убытки.

Законопроект признает Россию страной-агрессором и вводит дату начала оккупации украинских территорий

Фото: УНИАН

2. Отказ от “ЛНР/ДНР”

Одна из поправок подразумевает отказ от использования понятий "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика". В случае поддержки соответствующих изменений, на государственном уровне для обозначения нелегитимного руководства в ОРДЛО будет использоваться только термин "оккупационная администрация РФ" (этот термин был и в первоначальном тексте).

"Вводится "временная оккупационная администрация РФ" вместо ЛНР/ДНР, потому что эти названия были выдуманы российской пропагандой для видимости наличия гражданской войны в Украине", - объясняет нардеп изменения.

Впрочем, политолог Ярослав Макитра отмечает, что такие изменения могут привести к путанице. "Нигде в украинском законодательстве не употребляются термины ЛНР/ДНР. Тогда почему придумыванием другого обозначения должно автоматически измениться отношение к этому термину?" – задается вопросом эксперт.

3. Неизбежность наказания для боевиков и коллаборантов

Еще одна правка к законопроекту определяет, что личности, которые осуществляют вооруженную агрессию или работают в оккупационной администрации, должны будут понести ответственность за совершенные преступления и нарушения принципов международного гуманитарного права в соответствии с законодательством Украины. Это касается тех, кто участвует в военных действиях и совершает преступления.

"Но данная норма не будет распространяться на тех, кто работает учителем, водителем и т.д. и не нарушает принципы гуманитарного права", - отметил Винник.

4. Крыму быть

Вопрос включения или невключения в документ темы Крыма стал одним из самых дискуссионных. Во время голосования за законопроект в первом чтении авторы пообещали добавить в текст и вопрос оккупированного полуострова. Но, как писал "Апостроф", затем риторика власти на этот счет изменилась. Депутаты из президентской фракции вслед за спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером стали говорить, мол, Крым и Донбасс нужно "освобождать по-разному". В то время как лидеры крымскотатарского народа продолжали настаивать на том, чтобы оккупированные районы Донбасса и Крым не отделяли друг от друга.

В итоге после долгих обсуждений было решено, что Крыму в законопроекте все-таки быть. Винник уточнил "Апострофу", что о полуострове будет говориться не только в преамбуле (как предлагалось) и в заключительных положениях (как было в первоначальном тексте), но и в основном тексте.

"Самое главное – мы предлагаем отменить закон о свободной экономической зоне Крыма", - отметил украинский нардеп.

В законопроект о деоккупации Донбасса будут включены упоминания о Крыме

Фото: EPA/UPG

Политолог Ярослав Макитра считает, что включение Крыма в сам текст может разрушить логику законопроекта.

"Если этот документ призван регулировать только отношения на Донбассе, то нужно параллельно создавать похожий унифицированный законопроект, который бы касался Крыма. Хотя, с другой стороны, Украина должна быть заинтересована в том, чтобы решать эти вопросы, а не разделять. Но наша власть давала гарантии международным партнерам, что сначала рассматривается вопрос Донбасса. И теперь нужно это четко объяснить обществу. Или объяснить партнерам, что мы не будем эти вопросы отделять", - говорит политолог.

Примут ли украинские депутаты

Глава рабочей группы по подготовке законопроекта Иван Винник отметил "Апострофу", что на данный момент сравнительная таблица с правками полностью готова и отправлена на ознакомление спикеру Верховной Рады Андрею Парубию. Источники "Апострофа" в парламенте сообщили, что из-за большого количества правок аппарат Рады проводит литературную проверку.

Изучают ли предложенные изменения к законопроекту в Администрации президента, нардеп не смог дать ответ. "Мы поставили в известность АП о нашей работе. При желании президент может предложить свои правки через фракцию БПП", - ответил депутат.

По информации Винника, законопроект по Донбассу поставят на голосование уже во вторник, 5 декабря. И, несмотря на то, что голосование в первом чтении прошло со скрипом, парламентарий верит, что документ с правками найдет поддержку в сессионном зале. Стоит отметить, что в предварительный план работы Верховной Рады на ближайшую пленарную неделю - 5-8 декабря - законопроект пока не включен.

Депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко также считает, что депутаты проголосуют за документ во втором чтении.

"Если будут убраны упоминания о Минских соглашениях и появится больше упоминаний о Крыме, то законопроект получит поддержку", - прокомментировал "Апострофу" нардеп.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров подтвердил, что будет голосовать за законопроект только в случае упоминания в нем оккупированного полуострова.

"По законопроекту важно, чтобы не было сомнения в том, что мы одинаково относимся к статусу этих территорий [Крыма и Донбасса] как части территории Украины. Надо, чтобы было понимание, что Украина будет возвращать все оккупированные неконтролируемые территории", - отметил он.

Фото: УНИАН

А вот военный эксперт Олег Жданов сомневается в том, что закон удастся протянуть.

"Настолько законопроект неправомерен, что его попытаются внести в Раду в последний момент перед самым голосованием, чтобы никто не успел разобраться и понять. Я очень сомневаюсь, что за него проголосуют, максимум – за отдельные правки", - поделился он мнением.

Эксперт предположил, что основными противниками инициативы Петра Порошенко по Донбассу станут депутаты "Народного фронта", которые не захотят допустить расширения полномочий президента и предоставления ему возможности использовать ВСУ в мирное время на территории Украины.

В то же время политолог Ярослав Макитра считает, что народные депутаты согласятся поддержать любые правки, чтобы не получить статус "зрадника".

"На тех, кто не будет голосовать, будут вешать ярлыки "против реформ", "рука Москвы". Большая часть парламента подвергается этому давлению, поэтому голосуют", - размышляет собеседник.