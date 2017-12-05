Правозащитники: На патриотов завели еще три уголовных дела о боеприпасах 5.12.2017, 13:50

Власти продолжают преследования по «делу патриотов».

Как сообщили правозащитники из «Весны», кроме уголовного дела на Андрея Белявского, заведенные еще два дела на бывших фигурантов «дела патриотов», также по статье 295 о незаконном обороте и хранение боеприпасов, передает «Радыё Свабода».

Фамилии пока не называются, в следственном комитете отказываются комментировать эти сведения.

«Пока информации, которая есть у правозащитников, недостаточно», - отмечают в «Весне» об этих делах.

Правозащитник из «Весны» Валентин Стефанович заявил о намерении «пристально отслеживать» уголовное дело о патроне, найденного у фигуранта бывшего «дела патриотов» Андрея Белявского.

В случае, если Белявского суд накажет реальном лишением свободы, такое наказание сможет расцениваться как явно непропорциональное и политически мотивированное, а значит, возникнет вопрос о признании Белявского политзаключенным, убежден Стефанович.

Валентин Стефанович напомнил причину, по которой Следственный комитет в конце ноября прекратил уголовное дело. Тогда следователи хотя и увидели в действиях фигурантов дела формальные признаки «создания незаконного вооруженного формирования», но решили, что эти действия «не представляют общественной опасности», так как не причинили никому вреда.

«В соответствии с частью 4 статьи 11 Уголовного кодекса они были" признаны незначительными ", - отметил правозащитник. - Логично, что и случай с найденным патроном также не представляет большой общественной опасности и дело также можно остановить как малозначительное ».

О возбуждение уголовного дела против компьютерного графика Андрея Белявского стало известно 4 декабря. Дело завели 27 ноября по 295 статье - за хранение боевого патрона. Андрей Белявский признает, что у него был патрон от автомата Калашникова, и утверждает, что фактически это был сувенир, который он не собирался использовать по назначению. В следственном комитете сообщили, что Андрей Белявский имеет статус подозреваемого в этом деле.