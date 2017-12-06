«Вопли Видоплясова» записали «Марш новой армии» Украины 3 6.12.2017, 11:08

Песня посвящена всем героям, которые сейчас добывают на фронте для Украины победу.

Ко Дню Вооруженных Сил Украины популярная группа «Вопли Видоплясова» записала новый клип – «Марш новой армии».

«Премьера видео! Ко Дню Вооруженных Сил Украины! «Марш Новой Армии». Слова Марша - это видоизмененное произведение Олеся Бабия. Посвящается всем героическим ребятам, которые сейчас добывают на фронте нашу победу! Слава Украине! Героям Слава!»