Девочка взяла интервью у кота и стала знаменитой
- 7.12.2017, 8:02
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Текст интервью сразу сделался популярным в соцсетях.
Десятилетняя Габи Дуэйн из Дублина решила взять интервью у своего кота по кличке Коко. Текст разговора, написанный от руки в обычной тетради, сфотографировал отец девочки, сценарист по имени Пол. Он же разместил фото в своем Twitter.
Вот само интервью в переводе на русский язык
Я: Коко, можно я почешу тебя по головке?
Коко: Несомненно!
Я: А по спине?
Коко: Конечно.
Я: А по пузику?
Коко: ТЕБЕ ЗАПРЕЩЕНО ПРИКАСАТЬСЯ К МОЕМУ ПУЗИКУ!!!
Я: А лапки?
Коко: НЕТ!
Я: А хвостик?
Коко: Ни в коем случае!
Я: А попку?
Коко: ДА ЧТО С ТОБОЙ ТАКОЕ?! ЭТО ИНТЕРВЬЮ ОКОНЧЕНО!!!
Фотография уже успела собрать более 150 тысяч лайков, более 50 тысяч ретвитов и более 800 комментариев, в последних отдавалось должное чувству юмора девочки.
А вот, кстати, как выглядит герой интервью.