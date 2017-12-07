С какой повесткой Путин пойдет на «выборы» 17 7.12.2017, 9:30

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Правитель РФ неуклюже пытается разыграть карту «по просьбам трудящихся».

«Молодежь, материнство, демография, социальные проблемы» — эти темы будут главными в кампании Владимира Путина, заявили источники РБК. Объявив об участии в выборах на заводе, Путин поддерживает образ «народного кандидата».

Не смог отказать

Президент России Владимир Путин в среду вечером, 6 декабря, объявил о планах выдвинуться на четвертый срок. Об этом глава государства сказал на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

За этот день Путина спрашивали о выдвижении дважды. Днем на Всероссийском форуме добровольцев в Москве модератор Дмитрий Губерниев спросил, пойдет ли президент на новый срок. «Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?» — переспросил Путин, на что зал хором ответил «да». Президент пообещал принять решение «в ближайшее время». Вечером тот же вопрос президенту задали на концерте в Нижнем Новгороде, посвященном 85-летию Горьковского автозавода. «Сегодня на форуме добровольцев у вас спросили, будете ли вы выдвигаться. Вы ответили, что если народ поддержит, то да. Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают! Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок — огласите свое решение! Ведь мы — за вас, ГАЗ — за вас!» — заявил старший мастер участка Артем Баранов.

После того как собравшиеся стали скандировать «ГАЗ за вас, ГАЗ за вас!», Путин счел, что «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет».

Заявление о выдвижении Путина на президентские выборы было ожидаемым, у Кремля «не получилось создать интригу, пойдет [президент на новый срок] или нет», — прокомментировал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. По его словам, интрига заключалась только в том, когда и на какой площадке будет объявлено о выдвижении.

Сценарий с посещением волонтеров и рабочих ГАЗа в один день связан с желанием Кремля показать поддержку Путина среди всех аудиторий, считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Выбор завода для такого заявления — это ставка власти на «правильную социальную среду» для «народного президента», полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

В ноябре один из федеральных чиновников говорил РБК, что обсуждаются две базовые концепции, в каком формате глава государства сделает объявление об участии в выборах: условно технический формат или обставленный с максимальной драматургией. «Можно, например, объявить о намерении идти на выборы во время поездки в регион, где соответствующий вопрос задаст рабочий, или же организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей», — приводил он примеры.

Ключевые темы

«Люди, кадры, будущее — молодежь и новое поколение», — перечислил главные темы будущей кампании Путина источник РБК, близкий к Кремлю. О том, что тема демографии и молодежи будет звучать в кампании Путина, сказал РБК и источник в правительстве.

Власти действительно начали публично уделять большое внимание молодежной повестке после митингов 26 марта, организованных основателем ФБК Алексеем Навальным. На акции протеста тогда вышло значительное количество молодежи, а в Москве митинг был несанкционированным. После этого президент в течение лета провел серию мероприятий, касающихся детей и молодежи. В конце мая он встретился с руководителями крупнейших российских мультипликационных студий.

Затем 12 июня, в День России, вручил паспорта школьникам — победителям олимпиад и лауреатам творческих конкурсов. 21 июня провел встречу с классными руководителями выпускников, 24 июня посетил детский лагерь «Артек» в Крыму. В июле президент приехал в образовательный центр «Сириус» в Сочи, где прошла «детская» прямая линия президента. В конце августа президент посетил Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», 1 сентября провел в Ярославле открытый урок «Россия, устремленная в будущее». Путин посетил и несколько мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Сочи с 15 по 22 октября.

Тему подготовки профессиональных кадров, о которой сказал РБК федеральный чиновник, активно продвигает внутриполитический блок Кремля. О запуске всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Кириенко объявил 11 октября. Он подчеркивал, что проект реализуется «по прямому поручению Путина». Победителям конкурса предстоит работать с наставниками, в том числе кремлевскими чиновниками и министрами, и главами госкорпораций. С темой кадрового резерва связана и ротация губернаторского корпуса, заметил политконсультант Фетисов.

Первыми конкретными элементами предвыборной кампании и отработки темы, связанной с поддержкой детей и молодежи, стало предложение продлить выплаты маткапитала (и расширить способы его использования) и ввести новые пособия для семей с первым ребенком, отметил источник РБК в правительстве. Частью предвыборной кампании можно считать все инициативы последних недель, которые связаны с поддержкой детства и демографии и направлены на поддержание здорового образа жизни.

28 ноября Путин заявил о «перезагрузке» политики демографического развития России. Одной из первых мер в ее рамках станет введение адресной ежемесячной выплаты семьям, в которых родился первый ребенок, сообщил он на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Кроме того, он предложил продлить до 2021 года срок действия программы материнского капитала и разрешить ежемесячно выплачивать нуждающимся семьям часть этих средств. Министр труда Максим Топилин сообщил, что на продление программы потребуется около 100 млрд руб. Накануне объявления о своем выдвижении президент подписал закон о выдаче средств из маткапитала отцам-одиночкам из Крыма в случае смерти матерей с начала 2007 года.

Другой источник в правительстве напомнил РБК, что те или иные инициативы по увеличению рождаемости после 2018 года появляются уже некоторое время. Например, в августе 2017 года был принят приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни», в котором, в частности, присутствует пункт о снижении числа абортов.

Повестка для всех

Путин дает дорогу молодым, но вообще-то «лучше бы не переборщить с темой молодежи»: основная часть населения стареет и у нее несколько другие запросы, рассуждает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Широкая демографическая программа адресована ядерному путинскому избирателю — семьи с детьми, женщины среднего и старшего возраста, матери, молодые семьи», — указывает директор по исследованиям ИСЭПИ, политолог Александр Пожалов. По его мнению, такая программа апеллирует сразу к нескольким потребностям электората: это доступное жилье, поддержка социально незащищенных семей, решение проблем детского здравоохранения. В риторике власти последних месяцев «незаслуженно» забыта категория пенсионеров — наиболее дисциплинированного избирателя, что создает риск для явки, считает политолог. Пожалов полагает, что в ходе кампании также появится повестка для образовательной среды и подведутся итоги майских указов Путина в плане повышения зарплат бюджетникам.

Владимир Путин во время посещения нового перинатального центра городской больницы № 1 в Брянске. Март 2017 года (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

«Основному» кандидату нет смысла в предвыборной кампании делать акцент на одной теме, поэтому Путин будет беседовать «со всеми социальными группами», резюмирует член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Среди таких вопросов он перечислил обновление кадров и госаппарата, заботу о семьях, детскую демографию, развитие крупных инфраструктурных проектов, цифровую экономику.

В основу программы Владимира Путина ляжет по большей части социальная тематика, «все, что касается защиты бедных, детей и защиты наиболее уязвимых слоев», а также эксплуатация темы «народного президента», прогнозирует руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая. Кроме того, Путин сейчас старается смягчить консервативный тренд, поскольку «уход в консерватизм поляризует электорат, а перед выборами это не нужно», считает политолог.

Выборы без интриги

Социологи регулярно замеряли электоральные рейтинги президента и его потенциальных соперников. В ноябре 2017 года за действующего президента были готовы проголосовать 67% участников опроса Левада-центра из числа определившихся с выбором. Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМа, 52,4% респондентов заявили о доверии действующему президенту. Еще более высокий уровень поддержки Путина показал ноябрьский опрос ФОМ. В нем 68% опрошенных заявили о готовности проголосовать за действующего президента на выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, а избирательная кампания должна стартовать уже в декабре текущего года, после того как выборы официально назначит Совфед. Верхняя палата примет решение не позднее 17 декабря, после чего политические партии должны в течение 25 дней сообщить в ЦИК о своих кандидатах. О намерениях принять участие в выборах президента ранее заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов. О своих планах баллотироваться на пост президента заявлял также основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Однако глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Навальный сможет участвовать в президентской гонке, если с него снимут судимость либо изменится законодательство о выборах.