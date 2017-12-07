В Глубоком начали выпускать сгущенку «Совок» для России 7.12.2017, 12:27

Белорусы не попробуют вкус «Совка», консервы пойдут в Россию.

Глубокский молочноконсервный комбинат на своем официальном сайте разместил информацию, что начал совместный проект с ОАО «БАЛТКОМ» по выпуску молока натурального сгущенного с сахаром в металлической банке под торговой маркой «совок», передает «Радыё Свабода».

Но белорусы вкус «Совка» не попробуют - консервы идут в Россию.

В отделе маркетинга комбината Свободе объяснили, что это не новый продукт, это обычное классическое сгущенное молоко с массой жира 8,5%.

«В бизнесе давно существует такое понятие, как продвижение продукции под собственной торговой маркой. То есть компания, которая хочет продвинуть себя на рынке, не имея возможности сама производить продукт, обращается к производителям, которые это делают годами.

Поэтому компания "Балтком" обратилась к нам, Это их торговая марка, и просто наш продукт расфасован в их упаковку. Таким образом, это совместный проект ОАО "Балтком", которой давно производит и реализует консервы, и Глубокского молочноконсервный комбинат ".

Маркетолог из Глубокого добавила, что комбинат заинтересован в продвижении своей продукции на самые различные рынки мира.

«Балтком» - российский производитель консервов, расположенный в городе Советске Калининградской области в свободной экономической зоне. Слоган компании - «В лучших советских традициях». Производит мясные консервы под торговыми марками «Совок» и «Совпрод».