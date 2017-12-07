ИП: Молчать не собираемся! 4 7.12.2017, 13:33

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Фото: «Радыё Свабода»

У белорусского бизнеса по-прежнему висит петля на шее.

Очередной форум предпринимателей, который проводит республиканское общественное объединение «Перспектива», состоится 11 декабря в минском культурно-деловом центре «Дом Москвы». Ожидается, что на встрече будут около 200 предпринимателей из Минска и всех областей страны, а также чиновники профильных министерств и ведомств. На форуме планируют подвести итоги года и поговорить о том, как развивать малый бизнес, пишет «Брестская Газета».

Задача встречи — указать на основные проблемные точки в малом бизнесе, которые требуют срочного решения, а также «не дать возможности их развития по негативному сценарию для государства в целом», сообщается на сайте РОО «Перспектива».

Для предпринимателей 2017 год был таким же тяжелым, как и для всех жителей страны, рассказал «БГ» председатель совета объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. «Общий фон экономики и политики не оставляет нам выбора, кроме как затягивать пояса и пессимистично смотреть вперед. Так же и у предпринимателей. Мы по-прежнему не услышаны, у нас по-прежнему висит петля на шее. Нас по-прежнему могут обанкротить и пустить по миру в любой момент», — рассказал Шумченко.

Он отметил, что предпринимательское сообщество стареет. Появляются новые проблемы, новые вызовы. Поддержки от государства в инвестировании предприниматели не видят.

«Перспектива» считает, что требования, которые выдвинуты участниками октябрьского форума предпринимателей, будут актуальны до тех пор, пока власти не выполнят их в полном объеме. В частности, предприниматели требовали внедрить патент на розничную торговлю; избавить ИП от обязанности делать взносы в Фонд социальной защиты населения за нерабочий период; отменить обязательства, по которым ИП, торгующие в розницу непродовольственными товарами, должны подтверждать соответствие продукции требования технических регламентов ЕАЭС, снизить штрафы и запретить изымать и конфисковывать у ИП товар за нарушение условий предпринимательской деятельности и прочее.

Единственное, на что могут рассчитывать ИП, по словам Шумченко, что Совет по развитию предпринимателей попытается изменить ситуацию, хотя это и консультативный орган. «Будем стараться задействовать все площадки. Молчать мы не собираемся, будем пытаться обратить внимание, чтобы решить задачи, чтобы наши предприниматели действительно развивались», — отметил Шумченко.