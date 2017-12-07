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Brutto показали, что у них общего с героями «Острых козырьков»

  • 7.12.2017, 14:33
Фото: Сергей Сараханов

Все дело в ярости и внутренней силе.

Своей целеустремленностью и внутренней силой музыканты Brutto похожи с братьями Шелби из сериала «Острые козырьки». Об этом они написали в «Фейсбуке»:

«Премьера backstage video со съемок фотосессии «Острые козырьки!»

Наш друг и фотограф Сергей Сараханов убежден: все дело в ярости. Именно своей целеустремленностью и внутренней силой музыканты Brutto похожи с братьями Шелби из сериала «Острые козырьки». Так это или нет - судить, конечно, вам.

А перед тем, как принимать решение - посмотрите наше backstage video со съемок, которое, мы уверены, развеет все ваши сомнения!»


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