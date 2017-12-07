Леник Тарасевич: Без истории нет будущего 7.12.2017, 17:10

ЛЁНИК ТАРАСЕВИЧ

ФОТО: RADIO.BIALYSTOK.PL

Белорусский художник из Подляшья рассказал, что для него значит премия Гедройца.

Наградой имени Ежи Гедройца был награжден белорус из Подляшья, известный художник Леник Тарасевич. Также награду получил историк из Джорджтаунского университета Анджей Сулима Каминьский. Торжественная церемония награждения состоялась в варшавском Дворце Красиньских, передает «Радыё Рацыя».

- Награда дает такую уверенность, что в течение лет это работа идет правильным путем. Есть уверенность, что то что мы сейчас делаем - Villa Sokrates и я, это правильный путь. Без истории нет будущего.

В 2001 году первым обладателем награды стал историк Ежи Клочовский, основатель Института Центрально-Восточной Европы. За 17-ти лет существования награды, среди ее лауреатов были Наталья Горбаневская, известная диссидент и поэтесса, а также, директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы.