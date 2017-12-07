Театральная пауза Путина 2 Владимир Милов

7.12.2017, 17:22

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Владимир Милов

В общем, театральная пауза окончилась пшиком.

Думаю, в этом не стоит искать большого политического подтекста. Это просто рекомендация политтехнологов, которая совпадает с его собственным нежеланием втягиваться в активную кампанию и объясняться за результаты своей прошлой "работы".

Политтехнологическая причина №1: он хотел максимально долго оставаться "над схваткой", типа пока какие-то мутные личности там срутся и рвутся к трону, я тут пашу в поте лица, как раб на галерах, перерезаю ленточки и т.п.

Политтехнологическая причина №2: вхождение в кампанию, как ни крути, предполагает хотя бы в минимальной степени необходимость объясняться за прошлые дела и рассказывать планы на будущее. Да какие отчеты и планы, вы что, не царское это дело, у меня тут справа Асад, слева Ротенберг и еще какой-то этот Трамп прилип.

Политтехнологическая причина №3: понагнетать неопределенность в ситуации, когда у тебя козыри, это вообще выгодная тактика. Сбить прицел у противников, всякие соловьи там заливаются, что "он не пойдет, будет преемник", расфокусировать противника, заставить понервничать.

Но все это, конечно, выглядит предельно убого. Вся ценность его "политтехнологов" разбивается о вот этот полностью казённый совковый подход – насильно согнать рабочих на заводе и заставить их орать "Аллаху Акбар". Это вроде как должно рассматриваться как мегакрутое выдвижение, которое всех конкурентов сотрет в порошок. Но, думаю, народ над этим будет ржать, потому что мы это еще в 1970-х видели. В общем, театральная пауза окончилась пшиком.

Владимир Милов, «Новое время»