Съезд СДПГ одобрил переговоры с партией Меркель о коалиции 7.12.2017, 23:09

Ангела Меркель

СДПГ будет вести консультации с партией Меркель без установки на конкретный результат.

Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после многочасовых дебатов высказались за предварительные переговоры с блоком ХДС/ХСС о формировании правительства. Около 600 делегатов вечером в четверг, 7 декабря, проголосовали за переговоры, которые могут привести к формированию "большой коалиции" или правительства меньшинства во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель или же - к новым выборам, передает DW.

Попытка молодежного крыла СДПГ исключить возможность формирования "большой коалиции" не встретила достаточной поддержки. Ранее председатель СДПГ Мартин Шульц высказался за переговоры с блоком ХДС/ХСС без какой-либо установки на предпочтительный результат.

"Мы не должны править любой ценой. Но мы не должны и любой ценой стремиться не править", - заявил Шульц. По его словам, СДПГ должна укрепить Европу, позаботиться о будущем трудящихся в век цифровых технологий, запустить революцию в сфере образования, ограничить климатические изменения и гарантировать сохранность систем социального обеспечения. "Именно поэтому мы хотим вести переговоры без предварительных условий и посмотреть, к каким решениям мы можем прийти. Важно настоять на максимуме социал-демократической программы", - подчеркнул глава СДПГ.

Первые переговоры на уровне руководства блока ХДС/ХСС и СДПГ должны состояться уже на будущей неделе. О возможности начала коалиционных переговоров с ХДС/ХСС социал-демократы проголосуют на внеочередном съезде партии в январе. В конце таких переговоров возможное коалиционное соглашение будет представлено на голосование по почте всем 440 тысячам членов СДПГ.