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Названы лауреаты премии белорусского правозащитного сообщества

  • 8.12.2017, 14:37
Раиса Михайловская, Галина Абакунчик и Юлия Дорошкевич
Фото: svaboda.org​

Победители названы в номинациях правозащитник года, журналист года и лучшая правозащитная инициатива.

Названы лауреаты премии белорусского правозащитного сообщества. Торжественная церемония прошла 8 декабря в минском книжном магазине "Логвинов". Номинаций три — правозащитник года, журналист года и лучшая правозащитная инициатива, пишет Еврорадио.

Правозащитницей года стала директор Белорусского документационного центра Раиса Михайловская, журналистом года — Галина Абакунчик с Радио Свобода (за "защиту ценностей прав человека"), лучшей правозащитной инициативой — "By Help" (получала ее Юлия Дорошкевич).


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